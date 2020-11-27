У Донецькій області український військовий напав на свого товариша по службі. Спершу він побив його, згодом облив рідиною і підпалив.

Окрім того, військовий ще й обікрав постраждалого. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. Зауважте Готувались до терактів у Києві: арсенал зброї з Аграрної академії належав охоронній компанії Нападника вже затримали. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування проводять слідчі управління ДБР у Краматорську. Що відомо про стан постраждалого Солдата госпіталізували до лікарні у місті Торецьку.

Медики діагностували у постраждалого черепно-мозкову травму та опіками правої ноги. Що відомо про напади військових на товаришів по службі У листопаді військовий ЗСУ застрелив свого співслужбовця. Згодом він намагався приховати сліди злочину, видавши його за самогубство.

22 травня чоловік з рушниці розстріляв компанію друзів, яка приїхала до нього на відпочинок. Усі загиблі були ветерани війни та чинними військовослужбовцями Нацгвардії.