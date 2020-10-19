У місті Щастя Луганської області готують новий КПВВ на тимчасово окуповану територію. Його відкриють 10 листопада.

Додатковий пункт пропуску на Луганщині розбудовують за підтримки міжнародних гуманітарних організацій. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

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Пропускний пункт у Щасті вирішили створити 22 липня 2020 року. Його хочуть відкрити 10 листопада.

Як облаштують новий КПВВ

На новому пункті облаштують медичні пункти, пункт обігріву і санітарні зони для того, щоб люди змогли пройти карантин.

На КПВВ також зроблять пункти надання адміністративних послуг і місця для відпочинку.

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Яка буде пропускна спроможність нового КПВВ

В штабі розповіли, що за добу через новий пропускний пункт у Щасті зможуть переходити 10 – 15 тисяч людей.



КПВВ у Щасті готують до відкриття / Фото з фейсбук-сторінки штабу ООС



Робітники будують паркан на КПВВ у Щасті / Фото з фейсбук-сторінки штабу ООС



Робітники готують КПВВ до відкриття / Фото з фейсбук-сторінки штабу ООС



Підготовка ділянки дороги на новому КПВВ / Фото з фейсбук-сторінки штабу ООС



Зварювальні роботи на КПВВ у Щасті / Фото з фейсбук-сторінки штабу ООС