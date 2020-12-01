ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю-контрактнику, який побив та підпалив іншого військового. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.

Все через гроші

Напад на військового трапився 26 листопада на території проведення Операції Об'єднаних сил. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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За даними слідства, 44-річний водій однієї із військових частин, який відбував службу за контрактом, хотів викрасти у іншого військового 9,5 тисячі гривень. Через це він побив свого колегу та намагався його задушити.

Потім зловмисник облив військового мастилом для бензопил, підпалив запальничкою та викрав гроші.

У якому стані потерпілий

Постраждалий військовий перебуває у Центральній міській лікарні міста Торецьк. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та опіки правої ноги.



На Донбасі військовий підпалив свого колегу через 9,5 тисячі гривень

Слідчі ДБР вже провели обшук місця події та опитали свідків інциденту.

27 листопада ймовірному зловмиснику повідомили про підозру у:

порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, що має характер знущання з військовослужбовця;

нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством.

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Що загрожує зловмиснику

Якщо вину водія військової частини доведуть, йому загрожує ув'язнення на термін від 3 до 7 років.