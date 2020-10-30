29 жовтня у зоні ООС на Донбасі ворог кілька разів обстрілював ЗСУ – поранено двох українських військових. Українська сторона використала контрольний механізм у рамках ТКГ для звернення до ОБСЄ та відновлення режиму тиші.

Про обстріли з боку окупантів на Донбасі повідомив у фейсбуці речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. За його словами, в зоні ООС ворог поранив двох українських військовослужбовців.

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Про агресивні дії противника в зоні ООС на Донбасі 29 жовтня відомо таке:

О 20.40 – обстріл із напрямку Ужівка на Водяне зі стрілецької зброї.

О 21.41 – знову обстріл у напрямку на Водяне з використанням РПГ.

О 21.45 – стало відомо про поранення військовослужбовця.

О 21.40 біля Золоте-4 ворог із БПЛА скинув гранати ВОГ-25, зазнав легкого поранення ще один український військовослужбовець.

Поранені військові отримали допомогу, вони у задовільному стані.

ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали, високою ціною виконуючи міжнародні домовленості. Адже від цього "залежить як збереження санкцій проти РФ, так і міжнародна, серед іншого й військова, допомога Україні".

За словами Арестовича, негайно після обстрілів через контрольний механізм у рамках діяльності Тристоронньої контактної групи українська сторона інформувала СММ ОБСЄ для відновлення режиму тиші.

Ми вимагаємо негайної реакції місії ОБСЄ на поточну ситуацію на лінії розмежування з метою примусити окупаційні збройні формування до негайного припинення ескалації збройного конфлікту,

– написав речник української делегації в ТКГ у фейсбуці.



Війна на Донбасі: мапа окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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