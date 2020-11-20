На окупованій частині Луганської області вперше за час бойових дій на Донбасі виявили новітній російський комплекс "Наводчик-2". Техніку зафіксували за 12 кілометрів від лінії фронту.

"Наводчик-2" помітили на Донбасі: деталі

Перші текстові матеріали про фіксацію наземної станції управління комплексу "Наводчик-2" з’явилися у звіті СММ ОБСЄ від 14 листопада 2020 року. Про це повідомляє InformNapalm.

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Там йшлося, що за уточненою інформацією, техніку, про яку писали у звіті СММ ОБСЄ від 10 листопада, після проведення детального аналізу ідентифікували як пункт управління безпілотного літального апарата "Наводчик-2".

Крім того, волонтери "InformNapalm" отримали візуальне підтвердження задокументованої СММ ОБСЄ інформації. Завдяки отриманому знімку, зробленому з БПЛА, вдалося підтвердити, що новітній російський комплекс "Наводчик-2" справді використовують на Донбасі. А біля станції управління також помітили 3 ящики для зберігання та транспортування БПЛА.

На Донбасі помітили "Наводчик-2" / Фото зі сайту InformNapalm

Де ще використовували комплекс

До Донбасу Росія активно використовувала його на військовій базі у Вірменії, ще з 2014 року. З того часу інформація про використання цього комплексу і в російських ЗМІ, і на офіційному сайті Міноборони Росії стосувалася здебільшого лише Вірменії.

ще з 2014 року. З того часу інформація про використання цього комплексу і в російських ЗМІ, і на офіційному сайті Міноборони Росії стосувалася здебільшого лише Вірменії. Однак кілька разів цей комплекс також згадували в контексті проведення навчань на території військової бази Росії у Цхінвальському регіоні Грузії.

Що відомо про "Наводчик-2"