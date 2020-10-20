Українські військові та рятувальники продовжують розміновувати території Донецької та Луганської областей. Наразі вдалося розмінувати 35 тисяч гектарів землі у двох регіонах.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв під час панельної дискусії в рамках V Міжнародної конференції з питань цивільно-військового співробітництва, передає Укрінформ.

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На території двох областей було очищено 35 тисяч гектарів території та вилучено понад 450 тисяч мін і вибухонебезпечних пристроїв,

– наголосив Наєв.

За його словами, Україна за роки війни стала однією з найбільш забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами країн світу. Площа "забруднених" районів складає близько 7 тисяч квадратних кілометрів на підконтрольній Україні території та орієнтовно вдвічі більша на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Наєв також розповів, що за час проведення ООС були відновлені:

1705 житлових будинків,

1754 кілометри доріг,

у понад 300 населених пунктах відновили мережі газо-, водо- та теплопостачання.

При цьому він нагадав, що на Донбасі за перші 4 роки окупації були зруйновані 20 тисяч житлових будинків та об’єктів промислової інфраструктури, а загинули та були поранені – близько 10 тисяч жителів.

"До початку ООС (до квітня 2018 року – 24 канал) кількість жертв цивільного населення Донецької та Луганської областей склала близько 10 тисяч осіб, із них – понад 3 тисячі загиблих. Було зруйновано близько 20 тисяч житлових будинків, тисячі об’єктів соціальної, промислової, енергетичної, транспортної інфраструктури областей та приватного сектору. Було завдано збитки у десятки мільярдів гривень", – уточнив Наєв.

За його словами, від початку 2020 року кількість загиблих і поранених серед цивільного населення зменшилася в рази, є окремі випадки, пов’язані з підривом на небезпечних вибухових пристроях.

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За словами Наєва, Об’єднані сили продовжують нарощувати передумови для підготовки проєкту Національної стратегії із захисту цивільного населення у збройних конфліктах на період до 2030 року. Проєкт підготовлений Генштабом ЗСУ та наразі перебуває на погодженні в уряді.