Чергових правоохоронців, яким інкримінують перевищення службових повноважень, спіймали у прифронтовому Світлодарську Донецької області. Поліцейським вже повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Правоохоронці нібито намагалися силою вибити визнання провини з чоловіка, якого затримали за крадіжку, повідомили у прокуратурі Донецької області. Чи був насправді причетний до злочину постраждалий від рук поліцейських, невідомо.

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Як зазначили у прокуратурі, кримінальне провадження щодо підозрюваних розслідують працівники територіального управління ДБР. Фігурантами справи про катування людини значаться оперуповноважений кримінальної поліції та інспектор сектору інформаційної підтримки Бахмутського відділу поліції.

У чому звинувачують поліцейських

За даними слідства 28 травня, обидва копи намагалися вибити свідчення з чоловіка, якого затримали та відвели до поліцейської станції. У службовому приміщені правоохоронці били людину, аби покращити показники розкриття злочинів.

За підтримки ООН

Цікаво, що поліцейську станцію, у якій катували чоловіка, у Світлодарську відкрили лише минулого року. З формулюванням "для посилення взаємодії між населенням, поліцією і органами місцевого самоврядування". Проєкт станції реалізували за підтримки програми розвитку ООН, громадської організації та органів місцевого самоврядування.

Звичайна справа

Катування людей заради вибиття потрібних поліцейським свідчень можна назвати досить поширеним способом розкривати злочини. Цьому сприяє кругова порука в органах МВС, а також вимоги керівництва поліції до підлеглих виконувати план боротьби зі злочинністю.