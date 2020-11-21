У Донецькій області 9 сімей отримають грошову компенсацію за житло, яке було зруйновано в результаті збройної агресії Росії. Загальна сума становитиме 2,7 мільйонів гривень – 300 тисяч гривень на особу.

Перше засідання комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням грошової компенсації постраждалим відбулося 13 листопада. Про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

Зверніть увагу Реінтеграція Донбасу розглядається тільки у комплексі з Кримом, – заступник міністра

Під час засідання комісія розглянула 10 заяв щодо відповідних виплат – 8 будинків розташовані на території військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве, 2 – в місті Авдіївка.

За результатами розгляду прийнято рішення про надання грошової компенсації власникам 9 об'єктів зруйнованого житла, для однієї заявки комісія продовжила термін для прийняття рішення,

– йдеться в повідомленні.

Перерахування грошей

Мінреінтеграції здійснить розподіл коштів в регіональний орган соціального захисту населення Донецької області після отримання узагальненого списку постраждалих. Протягом 5 робочих днів з моменту надходження грошей на відповідний рахунок – їх перерахують постраждалим.

Довідка. В держбюджеті на 2020 рік, вперше за часи збройної агресії Росії проти України – передбачено 20 мільйонів гривень для виплати грошової компенсації за зруйноване через війну житло.