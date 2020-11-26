Бюджетні втрати від окупації території Донецької області на початок жовтня 2020 року перевищили 8 мільярдів гривень. Водночас серед інших регіонів Донеччина залишається першою за кількістю внутрішньо переміщених осіб.

Регіон має серйозні виклики для економічного розвитку, відповідні втрати пов'язані з бойовими діями. Про це розповіли 26 листопада у Краматорську під час панельної дискусії Національної платформи "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію", повідомляє пресслужба ОДА.

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Голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко зазначив, що на тимчасово окупованих територіях залишилося понад 60 провідних промислових підприємств. Важливі виробничі та логістичні зв'язки були розірвані, сказав він.

Кириленко зауважив, що ідею побудови нової економіки та комплексної трансформації покладено в основу пропозицій Донецької облдержадміністрації. Відповідні пропозиції надали Мінреінтеграції у межах погодження проєкту Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей.

Доцільно передбачити дієві механізми спеціального режиму інвестиційної діяльності не лише за територіальним принципом, але й за галузевим,

– сказав очільник області.

Пріоритетні питання для регіону

Одним із акцентів було питання щодо створення спеціальних або вільних економічних зон на відповідній території. Також пріоритетним для регіону є:

реформування вугільної галузі,

трансформація територій, на яких закриваються шахти,

переорієнтація відповідної економіки,

вирішення питань подальшого працевлаштування гірників,

забезпечення комфортного проживання людей у відповідних населених пунктах.

Довідка. Концепція економічного розвитку Донецької та Луганської областей перебуває на етапі узгодження в Кабміні. Підготовка Концепції ініційована Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.