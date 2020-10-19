Донька військового Миколи Микитенка, що вчинив самопідпал на Майдані Незалежності в Києві, хоче зустрітися з президентом Зеленським. Вона хоче поговорити з главою держави від імені свого батька.

Про це Юлія Микитенко написала на своїй фейсбук-сторінці. До звернення вона прикріпила відео з церемонії прощання з її батьком у Києві.

Раніше У Києві попрощалися з воїном Миколою Микитенком, що підпалив себе через незгоду з владою: відео

Володимире Олександровичу, майте мужність глянути мені в очі! Я його донька і буду зараз говорити від його імені. Він не був фанатиком і не був самогубцем. Він дуже любив життя і Україну. І одразу, як тільки почалася російська інтервенція, пішов в добровольчий батальйон Нацгвардії… Він був готовий покласти життя за Україну і він це зробив. І найтрагічніше те, що його досі не почули,

– наголосила вона.

Юлія Микитенко додала, що коли її батько вчинив самопідпал і у такий спосіб висловив власний протест, більшість ЗМІ написали, що якийсь невідомий чоловік з невідомих причин вчинив самогубство. Втім, це не так, за словами доньки воїна, він вчинив протест проти "політики капітуляції Володимира Зеленського".

Микитенко зазначила, що як доньці, їй досі важко прийняти цей вчинок, але вона розуміє свого тата. За її словами, є багато інших ветеранів, які мають схожі відчуття.

"Єдине, чого я не можу зрозуміти, – чому досі ніхто з очільників нашої держави не висловив жодного слова ні підтримки, ні співчуття нашій сім’ї? Чому їм легше думати, що якийсь невідомий чоловік з невідомих причин вчинив самоспалення на Майдані?" – запитала вона.

Жінка вважає, що зараз ветерани і військовослужбовці в Україні розгублені та у відчаї від того, що відбувається. Юлія Микитенко зізналася, що сама є ветеранкою і що на війні втратила чоловіка.

Поховала його і зараз ховаю батька. І так само як багато інших моїх побратимів і посестер, ми відчуваємо, що нас не чують. Дуже хочу, щоб влада пішла з нами на діалог. Хочу, щоб ця плеяда кривава з Василя Макуха, Олекси Гірняка і тепер Миколи Микитенка закінчилась. Пане президенте! Майте мужність подивитись в очі мені та іншим ветеранам, які втрачали життя, кров і своє здоров’я на війні,

– заявила Микитенко.

Відеозвернення Юлії Микитенко:

Що відомо про самоспалення Миколи Микитенка у Києві: коротко