Донька нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Столара Діана померла уві сні від зупинки серця. Дівчині було 19 років.

Деталі трагедії

Родина нардепа просить поважати їхнє право на приватне життя. Про смерть доньки Столар повідомив 10 грудня на своїй сторінці у фейсбуці.

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Друзі, в нашу сім'ю прийшла біда. Наша старша дочка Діана померла уві сні від зупинки серця. Це горе, яке не описати словами,

– наголосив Столар.

Нардеп зауважив, що наразі мусить прожити горе зі своєю дружиною та дітьми.

Українці висловлюють співчуття Столару.

Що відомо про Столара