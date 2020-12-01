Законопроєкт про відновлення е-декларування № 4441 не передбачає ув'язнення за неподання декларації або брехню у ній. Тому у НАЗК переконані, що це не сприятиме запобіганню корупції.

Проєкт не передбачає ув'язнення навіть для тих, хто навмисне зазначає у декларації недостовірні дані на суму від 6,3 мільйона гривень. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Актуально Скасування ув'язнення за брехню в деклараціях: Рада розгляне суперечливий закон Разумкова

Такі норми лише допомагатимуть корупціонерам уникати реальної відповідальності за свої злочини...Ми просто даватимемо корупціонерам можливість і далі красти,

– наголосив глава НАЗК Олександр Новіков.

У повідомленні мовиться, що у Польщі, Латвії й Литві за неподання декларації та недостовірні дані у ній можна отримати реальний тюремний термін. Тому у НАЗК впевнені, що за брехню у деклараціях від 1 мільйона гривень повинні карати ув'язненням і в Україні.

Крім цього, в агентстві наголосили, що у Раді є проєкти, які передбачають таке покарання.

Що відомо про проєкт Разумкова

Законопроєкт №4441 про відновлення е-декларування зареєструвала робоча група спікера парламенту Дмитра Разумкова.

У проєкті пропонують карати чиновників за брехню у деклараціях лише штрафом або громадськими роботами.

За брехню у деклараціях пропонують застосовувати штрафи у розмірі 51 – 85 тисяч гривень, за неподання – 42,5 – 51 тисячу.

51 – 85 тисяч гривень, за неподання – 42,5 – 51 тисячу. До рішення КСУ в'язниця загрожувала чиновникам за внесення неправдивих відомостей на суму понад 500 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Раніше Конституційний Суд скасував низку положень антикорупційного законодавства. Зокрема, визнав неконституційним покарання за брехню у деклараціях. Раніше Конституційний Суд скасував низку положень антикорупційного законодавства. Зокрема, визнав неконституційним покарання за брехню у деклараціях. Детальніше – читайте тут.



Рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу