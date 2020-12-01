Такі норми лише допомагатимуть корупціонерам, – у НАЗК розкритикували законопроєкт Разумкова
Законопроєкт про відновлення е-декларування № 4441 не передбачає ув'язнення за неподання декларації або брехню у ній. Тому у НАЗК переконані, що це не сприятиме запобіганню корупції.
Проєкт не передбачає ув'язнення навіть для тих, хто навмисне зазначає у декларації недостовірні дані на суму від 6,3 мільйона гривень. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.
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Такі норми лише допомагатимуть корупціонерам уникати реальної відповідальності за свої злочини...Ми просто даватимемо корупціонерам можливість і далі красти,
– наголосив глава НАЗК Олександр Новіков.
У повідомленні мовиться, що у Польщі, Латвії й Литві за неподання декларації та недостовірні дані у ній можна отримати реальний тюремний термін. Тому у НАЗК впевнені, що за брехню у деклараціях від 1 мільйона гривень повинні карати ув'язненням і в Україні.
Крім цього, в агентстві наголосили, що у Раді є проєкти, які передбачають таке покарання.
Що відомо про проєкт Разумкова
- Законопроєкт №4441 про відновлення е-декларування зареєструвала робоча група спікера парламенту Дмитра Разумкова.
- У проєкті пропонують карати чиновників за брехню у деклараціях лише штрафом або громадськими роботами.
- За брехню у деклараціях пропонують застосовувати штрафи у розмірі 51 – 85 тисяч гривень, за неподання – 42,5 – 51 тисячу.
- До рішення КСУ в'язниця загрожувала чиновникам за внесення неправдивих відомостей на суму понад 500 тисяч гривень.
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