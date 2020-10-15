Влітку 2020 команда медіапроєкту Ukraїner вперше провела експедицію за кордоном, досліджуючи українську спільноту у Німеччині. Її результатом стала серія історій під назвою "Країна ззовні".

Героїнею третьої історії стала українська художниця та громадська активістка Юлія Марушко. Вона уже 8 років живе в німецькому Гамбурзі, повідомляє Ukraїner.

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Весь цей час Юлія працює з дітьми як вальдорфська вчителька. Із початком Революції Гідності Юлія обрала спосіб, у який можна допомагати Україні — через мистецтво. Інший спосіб, у який вона долучається до розвитку країни — це якісна альтернативна освіта.

За її ініціативи в рідному Луцьку цьогоріч відкрилася вальдорфська школа та діє дитячий садок. Юлія Марушко вивчала журналістику в рідному Луцьку, після чого працювала на місцевому радіо.

У 2008 році дівчина стала стипендіаткою програми Journalisten International Вільного університету Берліна (Freie Universität Berlin) для журналістів зі Східної Європи. Це була її перша поїздка до Німеччини.



Українка Юлія Марушко / Фото Ukraїner

У 2012 році Юлія знову приїхала до Німеччини – цього разу вже до міста Кассель, аби отримати кваліфікацію вальдорфської вчительки і згодом розвивати вальдорфську педагогіку в Україні.

Після навчання в Касселі Юлія проходила практику у вальдорфській школі Гамбурга і згодом переїхала у це місто на півночі Німеччини. Марушко в педагогіці вже 11 років. Жартує, що має тисячі дітей по всьому світу.

Вальдорфську педагогіку вона обрала з тієї причини, що та, за словами Юлії, побудована на людинознавстві: навчання передбачає індивідуальний підхід та розвиток творчих задатків дитини.

Вільні школи – це перша складова розвитку вільної особистості. Чому в Україні так їх мало? Добре, що вже з'являються,

– зазначила вона.

Українка Юлія Марушко постійно організовує культурно-мистецькі акції задля поширення української культури в Німеччині.

Із початком Революції Гідності разом із групою українців Гамбурга вони створили українсько-німецьке культурне об'єднання "Арт-Майдан", завдяки проєктам якого німці і донині дізнаються все більше про історію та культуру України.

"Ті люди, які прийдуть хоч на один концерт українського гурту, будуть приходити знову. Тому що це якість, багатогранність, це те, чим українці відрізняються, але мало хто знає, що це. А я чекаю на момент, коли це вже навіть пояснювати не треба буде", – зауважила українка.

Більше про українку Юлію Марушко дивіться у відео Ukraїner:

Довідка. Експедицію Німеччиною реалізовано у співпраці з ГО "Ательє культури та спорту" разом з Фондом "Пам'ять, відповідальність і майбутнє" (EVZ), програмами "MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді" та "Культура для змін" за підтримки Українського культурного фонду.