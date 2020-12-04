Верховна Рада 4 грудня підтримала законопроєкт про допомогу підприємцям, чий бізнес постраждав під час карантину. Проєкт передбачає одноразові виплати та звільнення від сплати оренди.

Так, законопроєкт №4429 в цілому підтримали 297 нардепів. Відповідне рішення прийняли на засіданні Ради, повідомляє 24 канал. До теми 8 тисяч – це замало, але реалістично, – у "Слузі народу" прокоментували підтримку бізнесу Також 301 нардеп підтримав пропозицію негайно передати документ на підпис спікеру Верховної Ради. Що передбачає законопроєкт Законопроєкт пропонує одноразову грошову допомогу застрахованим людям, які можуть втратити частину доходу через карантин.

застрахованим людям, які можуть втратити частину доходу через карантин. Допомогу також виплатять підприємцям для збереження робочих місць найманих працівників.

Також одноразово компенсують витрати за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Під час карантину та протягом 6 місяців після його закінчення, підприємці сфери громадського харчування зможуть отримати державну підтримку.

Для бізнесу, який призупинив роботу через карантин, на місяць продовжать дію договорів оренди державного та комунального майна.

Крім того, закон пропонує скасувати стягнення плати за оренду державного та комунального майна на період карантину.

Також передбачили не анульовувати ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем під час карантину та після його закінчення, якщо підприємець не вніс черговий платіж.

До страхового стажу особи хочуть включати період протягом якого вона отримувала допомогу по частковому безробіттю. Важливо Касові апарати для ФОПів: Зеленський подав новий законопроєкт у Раду Що цьому передувало Коли уряд запровадив карантин вихідного дня, підприємці вийшли на протести. Вони наголошували, що аткі обмеження можуть вбити їхній бізнес.

Відтак президент Володимир Зеленський анонсував допомогу для бізнесу, зокрема, виплати ФОПам по 8 тисяч гривень.

Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про розроблені програми для допомоги підприємцям при запровадженні жорсткого карантину.