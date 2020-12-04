Допомога підприємцям на карантині: Рада підтримала законопроєкт
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Верховна Рада 4 грудня підтримала законопроєкт про допомогу підприємцям, чий бізнес постраждав під час карантину. Проєкт передбачає одноразові виплати та звільнення від сплати оренди.
Так, законопроєкт №4429 в цілому підтримали 297 нардепів. Відповідне рішення прийняли на засіданні Ради, повідомляє 24 канал.
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Також 301 нардеп підтримав пропозицію негайно передати документ на підпис спікеру Верховної Ради.
Що передбачає законопроєкт
- Законопроєкт пропонує одноразову грошову допомогу застрахованим людям, які можуть втратити частину доходу через карантин.
- Допомогу також виплатять підприємцям для збереження робочих місць найманих працівників.
- Також одноразово компенсують витрати за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
- Під час карантину та протягом 6 місяців після його закінчення, підприємці сфери громадського харчування зможуть отримати державну підтримку.
- Для бізнесу, який призупинив роботу через карантин, на місяць продовжать дію договорів оренди державного та комунального майна.
- Крім того, закон пропонує скасувати стягнення плати за оренду державного та комунального майна на період карантину.
- Також передбачили не анульовувати ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем під час карантину та після його закінчення, якщо підприємець не вніс черговий платіж.
- До страхового стажу особи хочуть включати період протягом якого вона отримувала допомогу по частковому безробіттю.
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Що цьому передувало
- Коли уряд запровадив карантин вихідного дня, підприємці вийшли на протести. Вони наголошували, що аткі обмеження можуть вбити їхній бізнес.
- Відтак президент Володимир Зеленський анонсував допомогу для бізнесу, зокрема, виплати ФОПам по 8 тисяч гривень.
- Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про розроблені програми для допомоги підприємцям при запровадженні жорсткого карантину.
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