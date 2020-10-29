12 сімей, які постраждали в результаті лісових пожеж в Овруцькому районі Житомирської області, вже отримали матеріальну допомогу. Сума складає 300 тисяч гривень на сім'ю.

Жителі Житомирщини нарешті отримали обіцяні компенсації за втрачене під час пожеж житло. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко на своїй фейсбук-сторінці.

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За його словами, через пів року після пожеж в цій історії нарешті поставили крапку.

Що відомо про компенсації постраждалим від пожеж

У травні уряд виділив 11,2 мільйона гривень для придбання житла сім’ям, будинки яких згоріли. Згодом уряд додатково виділив ще 2,1 мільйона гривень.

Постраждалим пропонували звести за ці гроші модульні будинки. Проте в липні люди звернулися до Кабміну з проханням, аби їм замість будинків виділили по 300 тисяч гривень компенсації.

Зверніть увагу! У квітні в північних районах Житомирщини вирували масштабні лісові пожежі. В результаті вогонь знищив понад 43 тисячі гектарів території. Чимало будинків були зруйновані, згоріли цілі села.

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