Група "Метінвест" збудувала в маріупольській лікарні №9 розподільну мережу та встановила 3 кисневі станції.

У міських лікарнях Маріуполя немає дефіциту, а пацієнти з коронавірусом мають безперебійний доступ до життєво необхідного кисню. Про це в ефірі 5 каналу повідомив директор Маріупольської лікарні №9 Олександр Железняк.

Як зазначається, Група "Метінвест" збудувала в лікарні розподільну мережу та встановила три кисневі станції, завдяки цьому встановили 90 нових ліжко-місць з подачею кисню.

"Коли нам зробили цю рампу у нас необхідність в постійному постачанні кисню відпала, нам зараз не поставляють кисневі балони, їх 180 штук розташовані на рампі. І до нас один іноді два рази в тиждень приїжджає машина спеціальна, яка заправляє прямо ці кисневі балони на місці", – розповів директор лікарні.

Завдяки цій допомозі – констатують медики – Маріуполю вдається утримувати ситуацію із поширенням коронавірусу стабільною.

Спасибі величезне Фонду Ріната Ахметова та Групі Метінвест. Киснева терапія по протоколу лікування йде на першому місці. Тобто, це 80% одужання хворих,

– наголосила медичний директор Маріупольської лікарні №9 Ольга Єлісєєва.