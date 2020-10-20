Володимир Зеленський виступив у парламенті зі щорічним посланням. Він побудував промову на основі власних досягнень за останній рік. Депутат фракції "Голос" Ярослав Рущишин зазначив, попри обіцянку, що ця промова відрізнятиметься від усіх попередніх, президент нічого нового не сказав.

Так само як і раніше, йшлося про попередників. Тому вся вина за те, що відбувається – можна перекласти на них. Про це в ефірі 24 каналу повідомив Рущишин.

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"Також був заклик про гуртування, який завис у повітрі. Не зрозуміло, на яких підставах взагалі можна об'єднуватися", – сказав депутат.

Найбільше мені не сподобалось те, що це була доповідь лідера однієї з політичних сил, а не президента України,

– зазначив Ярослав Рущишин.

Він ствердив, що хотів би почути від президента країни про виклики, які стоять перед державою. І в який спосіб їх разом з різними політичними силами потрібно долати.

Президент Володимир Зеленський 20 жовтня 2020 року виступив зі щорічним зверненням до Верховної Ради. Головне з виступу президента України тут.

Здобутки Зеленського

Нардеп сказав, що Зеленський обирав свої точкові успіхи. Але все ж на загальному фоні вони виглядали доволі необґрунтованими. На його думку, цей виступ показав, що політика "іде під шоу".