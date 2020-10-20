Дорога окупація: Росія виділить 8 мільярдів на опріснення води в Криму
Уряд Росії затвердив план забезпечення тимчасово анексованого Криму прісною водою до 2023 року. Ним передбачено виділення 8,2 мільярда рублів на опріснення морської води.
Загалом за період 2019 – 2024 років окупанти планують витратити на воду в Криму 48 мільярдів рублів, мовиться в розпорядженні російського уряду.
До слова Критичне значення: скільки води залишилось у водосховищах Криму
Як зазначається, протягом наступних двох років на опріснення води виділять 8,2 мільярда рублів. З них 7,8 мільярда – з державного бюджету Росії, а інші 410 мільйонів з регіональних бюджетів.
Окупанти розраховують, що в такий спосіб вдасться "забезпечити стабільне водопостачання". Загалом вони планують опріснювати до 40 тисяч кубометрів води за добу.
Що відомо про запаси води в Криму?
Через майже 7 років після окупації півострова вони практично закінчилися. Так, наприклад, у Севастополі розраховують, що прісної води вистачить лише до січня 2021 року.
Що робити далі, окупанти поки не знають. Наразі воду в Крим привозять автоцистернами. Щоправда, ця вода далеко не найкращої якості. Крім того, для забезпечення потреб у прісній воді висушили вже майже всі водосховища півострова й багато озер.