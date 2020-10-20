Уряд Росії затвердив план забезпечення тимчасово анексованого Криму прісною водою до 2023 року. Ним передбачено виділення 8,2 мільярда рублів на опріснення морської води.

Загалом за період 2019 – 2024 років окупанти планують витратити на воду в Криму 48 мільярдів рублів, мовиться в розпорядженні російського уряду.

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Як зазначається, протягом наступних двох років на опріснення води виділять 8,2 мільярда рублів. З них 7,8 мільярда – з державного бюджету Росії, а інші 410 мільйонів з регіональних бюджетів.

Окупанти розраховують, що в такий спосіб вдасться "забезпечити стабільне водопостачання". Загалом вони планують опріснювати до 40 тисяч кубометрів води за добу.