План дій, яким можна розблокувати переговори ТКГ, повинен бути реалістичним документом. З його допомогою можна буде відкрити дорогу для встановлення миру на Донбасі.

Після завершення історії щодо постанови Верховної Ради про місцеві вибори, яка блокувала роботу ТКГ, російська сторона та представники ОРДЛО запропонували ідею "дорожньої карти". Про це повідомив глава делегації України у Тристоронньої контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Пропозиції сторін

Він зазначив, що ніхто не заперечує внесенню пропозицій. Але, оскільки їх внесла лише одна сторона, то Україна також підготує свій план дій і представить його спецпредставникові голови ОБСЄ Хайді Грау.

Є свої напрацювання у посла Мореля. Є серйозні напрацювання у радників "нормандської четвірки". Треба, щоб політична група, за яку відповідає пан Морель, все це обговорила, розглянула,

– ствердив Кравчук.

Дорога до миру на Донбасі

Після розгляду всіх пропозицій в політичній робочій групі, їх обговорять і на засіданні ТКГ.

Нагадаємо. Колишній спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ Мартін Сайдік заявив, що мінські домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі можна реалізувати за допомогою чіткого плану – "дорожньої карти".

"Це абсолютно нормальне ставлення до документа такого важливого змісту, який відкриває або закриває дорогу до встановлення миру на Донбасі. Я хотів би, щоб ця дорога відкрилася", – зазначив глава делегації.

Також Кравчук додав, що в запропонованій російською стороною і представниками ОРДЛО "дорожній карті" є прямі доручення Верховній Раді та президентові України. Також він звернув увагу, що в карті немає найголовнішого: щоб її реалізувати – потрібно припинити війну.

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