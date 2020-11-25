Синоптики прогнозують 25 листопада у деяких областях дощі та мокрий сніг. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Про погіршення погодних умов в Україні у середу, 25 листопада, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

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Зокрема, у східних, більшості північних та центральних областей прогнозують невеликий дощ. Вночі на сході країни – мокрий сніг. На решті території без опадів.

Крім того, на дорогах східних областей місцями буде ожеледиця.

У Києві вдень невеликий дощ. Дощитиме також і на території Київської області.

У західних областях 25 листопада стовпчики термометрів сягатимуть +7...+9 градусів. А на сході буде прохолодніше – до +3...+5 градусів. Зверніть увагу! Погода взимку буде періодично змінюватись. У грудні прогнозують значні опади, а в січні – відлигу.



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