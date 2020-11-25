Дощ, мокрий сніг, ожеледиця: в яких областях чекати негоду
Синоптики прогнозують 25 листопада у деяких областях дощі та мокрий сніг. На дорогах місцями можлива ожеледиця.
Про погіршення погодних умов в Україні у середу, 25 листопада, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.
Читайте також Сніги та відлиги: якою буде погода у грудні – прогноз синоптика
Зокрема, у східних, більшості північних та центральних областей прогнозують невеликий дощ. Вночі на сході країни – мокрий сніг. На решті території без опадів.
Крім того, на дорогах східних областей місцями буде ожеледиця.
У Києві вдень невеликий дощ. Дощитиме також і на території Київської області.
Поділитися новиною