Вже 14 жовтня негода підступить до України та вразить західні регіони. У Карпатах сильний дощ може навіть перейти у сніг, а Південь та Поділля штурмуватимуть сильні вітри.

Поки у горах виглядатимуть сніг, на Сході досі зберігатиметься значна пожежна небезпека. Про це попереджають в Укргідрометцентрі.

Тим часом В Харкові через густий туман затримують авіарейси: фото, відео

Де чекати негоду

В ніч на 14 жовтня на Закарпатті та у Карпатах буде значний дощ. Він переходитиме у мокрий сніг (І рівень небезпечності, жовтий). Відтак, водіям слід бути особливо обачними на дорогах.



Метеорологічні попередження від Укргідрометцентру

Де буде пожежна небезпека

Принаймні до 16 жовтня у східних, більшості районів Сумської та Одеської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Водночас на Волині та на Поділлі слід остерігатися сильного поривчастого вітру. Його швидкість подекуди може досягати 15 – 24 метрів за секунду.

Актуально Коли в Україну прийдуть морози та сніг: прогноз синоптиків

Більше інформації про погоду в Україні та прогнози синоптиків на осінь та зиму – читайте за посиланням.