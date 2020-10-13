Дощ з мокрим снігом та сильний вітер: де чекати негоду в Україні
Вже 14 жовтня негода підступить до України та вразить західні регіони. У Карпатах сильний дощ може навіть перейти у сніг, а Південь та Поділля штурмуватимуть сильні вітри.
Поки у горах виглядатимуть сніг, на Сході досі зберігатиметься значна пожежна небезпека. Про це попереджають в Укргідрометцентрі.
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Де чекати негоду
В ніч на 14 жовтня на Закарпатті та у Карпатах буде значний дощ. Він переходитиме у мокрий сніг (І рівень небезпечності, жовтий). Відтак, водіям слід бути особливо обачними на дорогах.
Метеорологічні попередження від Укргідрометцентру
Де буде пожежна небезпека
Принаймні до 16 жовтня у східних, більшості районів Сумської та Одеської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Водночас на Волині та на Поділлі слід остерігатися сильного поривчастого вітру. Його швидкість подекуди може досягати 15 – 24 метрів за секунду.
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