Досить жорстко, але цікаво, – голова Податкової про Держбюджет-2021
У Податковій вважають, що у проєкті Держбюджету на 2021 рік план ПДВ є досить жорстким. Однак, за певних умов, його реально виконати.
У бюджеті-2021 податок на прибуток становитиме 105,9 мільярда гривень, індикатив – 98 мільярдів гривень. Про це заявив голова Податкової служби Олексій Любченко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
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Рекордів вистачить по ПДВ. У нинішньому проєкті Держбюджету-2021 з ПДВ у нас план 130 мільярдів гривень. Це досить жорстко, але цікаво,
– наголосив Любченко.
За словами Любченка, якщо встигнуть пояснити, що прийдуть з перевірками, це буде цілком реально. До слова, очільник Податкової додав, що голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев хоче збільшити ренту.
"Проте точно не бачу, куди там її можна збільшувати. Акциз і так збільшений на 15%, і навіть на 12% від того, що ми очікуємо", – наголосив Любченко.
Бюджет-2021: що відомо
- Зауважимо, уряд погодив проєкт держбюджету 14 вересня.
- Раніше в Раді заявляли, що проєкт Держбюджету у першому читанні розглянуть 20 жовтня, проте цього так і не зробили досі.
- Детальніше про основні цифри бюджету читайте тут.