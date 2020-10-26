У Податковій вважають, що у проєкті Держбюджету на 2021 рік план ПДВ є досить жорстким. Однак, за певних умов, його реально виконати.

У бюджеті-2021 податок на прибуток становитиме 105,9 мільярда гривень, індикатив – 98 мільярдів гривень. Про це заявив голова Податкової служби Олексій Любченко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Рекордів вистачить по ПДВ. У нинішньому проєкті Держбюджету-2021 з ПДВ у нас план 130 мільярдів гривень. Це досить жорстко, але цікаво,

– наголосив Любченко.

За словами Любченка, якщо встигнуть пояснити, що прийдуть з перевірками, це буде цілком реально. До слова, очільник Податкової додав, що голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев хоче збільшити ренту.

"Проте точно не бачу, куди там її можна збільшувати. Акциз і так збільшений на 15%, і навіть на 12% від того, що ми очікуємо", – наголосив Любченко.

Бюджет-2021: що відомо

Зауважимо, уряд погодив проєкт держбюджету 14 вересня.

Раніше в Раді заявляли, що проєкт Держбюджету у першому читанні розглянуть 20 жовтня, проте цього так і не зробили досі.

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Основні цифри Держбюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу