Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів щодо підтримки бізнесу під час локдауну. Зокрема, закон передбачає одноразові виплати ФОПам по 8 тисяч гривень та звільнення від сплати оренди на період карантину.

Виконавча директорка європейської бізнес-асоціації Анна Дерев'янко зауважила, що раніше і такої підтримки від держави не було. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.

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Чи достатньо для бізнесу підтримки влади

За її словами, наразі – 8 тисяч недостатньо.

В умовах, коли гривня падає, це недостатній рівень підтримки та безпеки для того, щоб пережити складні часи. Але держава не має фінансових ресурсів, аби надати більше грошей,

– зазначила Дерев'янко.

Позиція бізнесу

Питання полягає в тому, що представники прозорого та чесного бізнесу обговорюють тему ковідного фонду. Вони ствердили, що з нього потрібно брати гроші для підтримки системи охорони здоров'я, щоб вона витримала навантаження:

змогла зупинити розповсюдження вірусу;

зберегти життя людей.

"Ніхто не говорить, що дороги не потрібно будувати. Але пріоритет має бути на зміцненні та перелаштуванні системи охорони здоров'я. Щоб вона могла гідно відповідати викликам пандемії", – сказала Дерев'янко.

Нагадаємо! Верховна Рада внесла зміни до бюджету на 2020 рік. Вони передбачені законопроєктом №4431 і направлені на підтримку бізнесу під час карантину.

Кому допоможуть ухвалені проєкти

На думку виконавчої директорки бізнес-асоціації, ухвалені закони не торкатимуться великої кількості людей. Адже не всі користуються комунальним, державним майном. Дехто має зв'язок із комерційною нерухомістю.

Також вона додала: "Щодо податкових канікул, то це, можливо, плюс. Але він недостатній для того, щоб витримати навантаження пандемії. Ба більше, там є обмеження щодо перенесення податкового боргу".