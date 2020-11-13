Вже за день Україна житиме в нових умовах локдауну вихідного дня. По всій країні закриють ресторани, спортзали, кінотеатри, ТРЦ та інші заклади. Працювати зможуть лише продуктові магазини, аптеки, зоомагазини та банки.

Засновник Veterano Pizza Леонід Остальцев ствердив, що карантин вихідного дня – це вистріл у весь бізнес. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Наслідки роботи на винос

За його словами, перший локдаун коштував ресторанному бізнесу великих грошей.

Доставка не зможе компенсувати закладам втрату прибутку,

– зазначив Остальцев.

Він ствердив, що забрати можливість у закладів харчування працювати на вихідних – це добити їх. Тому що 60 – 70% загальної місячної каси – від вихідних.

"Я вважаю це рішення, як мінімум, дивним. Адже воно не має під собою жодного підґрунтя, щоб пояснити, навіщо робити це саме в суботу і неділю. Закрийте у понеділок та вівторок", – сказав експерт.

Проста математика

На думку ресторатора, це проста математика. Всі заклади громадського харчування, які відкривали не у форматі доставки, і які будуть вимушені перейти в цей формат, не вийдуть навіть у 0.

Нагадаємо! Під час засідання 11 листопада 2020 року Кабмін ухвалив рішення п осилити карантинні обмеження в Україні. Уряд скасував поділ країни на зони та повернув загальнонаціональний карантин.

"Доставка означає, що є дуже маленька оренда, дуже маленький штаб і пів меню, яким заробляють", – сказав Остальцев.

Допомога держави

За його словами, він не вірить у будь-яку допомогу держави, тому не розраховує на неї.

Наша компанія займається саме бізнесом, тому що ми розуміємо, що чекати чогось від держави – це тупа і невдячна історія. Бо де починається держава – закінчується здоровий глузд. На жаль, держава ухвалює рішення, не думаючи про наслідки,

– запевнив експерт.

Кредитна програма не працює

Він також додав, що кредитна програма, про яку говорив Президент України Володимир Зеленський, не працює.

Карантин вихідного дня вплине на ресторанний бізнес: причина

В дослідженні компанії по автоматизації кафе і ресторанів Poster йдеться, що ведення карантину вихідного дня призведе до різкого спаду виторгу закладів громадського харчування.

Не у всіх українських містах погоджуються з рішенням уряду ввести карантин вихідного дня. Тому в численних населених пунктах розпочалися масові протести.

Так звані "каструльні акції" пройшли по всій країні, зокрема в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Сумах і Дніпрі.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу