Вже три роки в Україні діє Програма з фінансування інвестиційних проєків малого й середнього підприємництва

Реалізацією програми займається Фонд розвитку підприємництва. Донором програми виступає Уряд Німеччини, надавши 10 млн євро позики через Німецький банк розвитку KfW. Задля страхування валютних ризиків, аби українські підприємці змогли отримувати доступні та довгострокові кредити у гривні, до програми долучився Європейський Союз – в рамках ініціативи EU4Business була надана допомога у розмірі 5 млн євро.

Завдяки цьому, Фонду вдалося запропонувати МСП довгостроковий кредитний ресурс в гривні під 14-15% річних. Згодом до Програми приєднались місцеві органи влади України з програмами компенсації процентів до 50%, що дозволило вдвічі скоротити річний відсоток для підприємців.

Отримати фінансування на розвиток власного проєкту можуть МСП, які здійснюють діяльність у сфері сільського господарства, переробної промисловості, готельно-ресторанного бізнесу або ж планують реалізацію проєктів у сфері енергозбереження.

Завдяки Програмі ми змогли цього року придбати апарат сфокусованих ударних хвиль. Ми давно мріяли про цей апарат, тому що з ним наші можливості значно виросли. Ми можемо дістатися до проблеми завглибшки 7-8 сантиметрів. За таких умов отримуємо високу ефективність лікування,

– розповів засновник полтавського медичного центру "Біостимул" Віктор Курило.

За час реалізації Програми було підтримано понад 300 підприємців на загальну суму близько 1 млрд грн. А модель реалізації Програми у співпраці з місцевими органами влади лягла в основу Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", яку впроваджує Фонд розвитку підприємництва.

Більше про умови участі в програмі – читайте тут.