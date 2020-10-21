Володимир Зеленський анонсував всеукраїнське опитування під час місцевих виборів. Перше із запитань – чи слід карати корупціонерів довічним ув'язненням.

Наразі в Україні немає жодного сенсу обговорювати тяжкість судового вироку. Детальніше про це у блозі "Право на гідність" на 24 каналі.

Чому запитання Зеленського – безглузде

Люди з команди президента роблять усе можливе, щоб закрити розслідування ще до їх розгляду у суді. Часто вони знищують справи, які вже розслідували.

Довідка. Президент заявив, що 25 жовтня 2020 року на виборчій дільниці українці зможуть відповісти на додаткові 5 запитань. Детальніше про це – читайте тут.

Наприклад, немає різниці на який термін в тюрму не сядуть голова НКРЕ Вовк і менеджери Ахметова за крадіжку майже 40 мільярдів гривень. Генпрокурорка Зеленського Ірина Венедіктова робить усе можливе, щоб вони взагалі не понесли покарання.



Ірина Венедіктова / Фото Офісу генпрокурора

На прикладі цієї справи, запитання Зеленського є просто безглуздим. Оскільки чинна генпрокурорка "вбиває" провадження ще до його передачі в суд, зовсім не важливо, яке покарання загрожує корупціонерам. Вони не понесуть жодного.

До теми "Роттердам+": як продажні судді і прокурори намагалися закрити справу

Інший приклад – дії голови СБУ Івана Баканова. Не важливо, на скільки не сяде Ігор Коломойський та його оточення за крадіжку у розмірі понад 120 мільярдів з "Приватбанку". Баканов вже більше ніж пів року блокує експертизу, яка необхідна для вручення підозр олігарху та його оточенню.

Які ще справи блокують

Не понесе покарання й Олег Бахматюк, якого захищає генпрокурорка. Венедіктова незаконно закрила провадження у його справі. Тоді розслідування вдалося врятувати лише завдяки Антикорупційному суду.

Довідка. Ірина Венедіктова вже 4 місяці блокує запит на екстрадицію з Австрії колишнього власника "VAB Банку" Олега Бахматюка. Детальніше про це – читайте тут.

Формальною підставою для блокування Венедіктовою екстрадиції Бахматюка стало звернення його адвоката. Той вважає, що міжнародний розшук бізнесмена є незаконним. Втім, дивлячись на бажання Венедіктової знищити справу, виникає підозра, що Бахматюк платить не лише своєму адвокату.



Олег Бахматюк / Фото Latifundist

Не понесуть заслуженого покарання й судді ОАСК. Їх "покриває" не тільки Венедіктова, а й Зеленський. Президент – єдина особа, яка має право розпочати процедуру ліквідацію адмінсуду. Однак Зеленський вже рік не використовує це право. Він вдає, що нічого не знає, хоча йому про це вже неодноразово нагадували.

Чому Зеленський обрав саме таке запитання

Питання про довічне ув'язнення для корупціонерів обрали з конкретною метою. Це зробили, щоб люди обговорювали питання Зеленського замість того, щоб ставити запитання йому. Наприклад, щоб вони не питали президента про Венедіктову і справу "Роттердам+", про Баканова і "Приватбанк" чи про суддів ОАСК.

Ще Зеленський і його оточення прагнуть, щоб українці відволіклися на дискусію щодо ув'язнення корупціонерів і не помітили, як Конституційний суд знищує Антикорупційний. Також вони хочуть, щоб суспільство пропустило ще одну атаку на антикорупційну інфраструктуру, організовану депутатами Медведчука. Цього разу вони прагнуть знищити електронне декларування, можливість конфіскації активів та скасувати відповідальність за брехню у деклараціях.

Тому немає сенсу обговорювати, на який термін потрібно ув'язнювати корупціонерів. Люди Зеленського зможуть врятувати їх від покарання на будь-який термін.