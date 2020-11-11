Президент Росії Володимир Путін подав кілька законопроєктів, які забезпечать йому довічний імунітет. Вони вбережуть його від кримінальних справ після закінчення перебування на посаді.

Окрім цього, очільник Кремля планує вдосконалити своє президенство та стати єдиним утримувачем влади в країні. Про це розповіли у сюжеті журналісти 24 каналу.

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Наслідки поправок до конституції Росії

Проголосовані поправки до конституції Росії втілюють у життя. Окрім гучного занулення, список змін наповнили ще великою кількістю підводних каменів.

Володимир Путін подав до Держдуми кілька законопроєктів, які посилюють роль президента на посаді, а також забезпечують повний імунітет від можливого кримінального переслідування.

Він знає, що йому варто піти. Його чудовий наступник, який йому в очі дивився і хвостом виляв, через рік оголосить свого попередника винуватим в тому, що країна переживає труднощі,

– зазначив політолог Дмитро Орєшкін.

Законопроєкт про повний імунітет

Думки щодо імунітету президента розділилися:

з одного боку, таким чином Путін можливо хоче звільнити себе від відповідальності за численні злочини , вчинені під час його каденції як всередині, так і за межами Росії;

, вчинені під час його каденції як всередині, так і за межами Росії; з іншого боку, експерти вважають, що Путін готується покинути посаду та просто підстилає собі соломку, щоб вберегтися від болючого падіння.

Політолог Аббас Галямов запевнив: "Той факт, що це оформили, не означає, що це реалізують. Багато справ оформлюють зі ставкою на багато років вперед."



Путін створив собі довічний імунітет / Фото Getty Images

Ускладнення позбавлення імунітету

Ба більше, тепер позбавити Путіна імунітету стало ще складніше. Раніше слідчий комітет мав порушити проти президента кримінальну справу. Рішення повинна була ухвалити Держдума, а отримати підтвердження свого вироку від Ради Федерації.

Тепер звинуватити колишнього або чинного президента має право лише Держдума. Підтвердити обвинувачення повинен Верховний суд, а Конституційний Суд виконує наглядову функцію.

"Якщо влада зміниться, то вона зміниться не в тих рамках, які не передбачені в чинній конституції. Оскільки за чинною конституцією і законами, владу на виборах змінити не можна зовсім, то її змінять якимось іншим шляхом. В цьому випадку ось ці правові гарантії просто розлітаються в друзки", – зазначив журналіст та соціолог Ігор Яковенко.



Президент Росії хоче вберегтись від переслідувань / Фото Getty Images

Ручний Конституційний Суд

Додавання Конституційного Суду у цей процес може зробити саму процедуру неможливою. Все тому, що суддів тепер призначає особисто президент. Водночас КС тепер вирішуватиме, чи можливо виконати рішення міжнародного суду або арбітражу.

Безперечно Росія не визнаватиме рішення міжнародних судів. А також рішення з міжнародних договорів, які вона підписала, якщо вони суперечитимуть, хитатимуть підвалини ось цього беззаконного, неконституційного режиму,

– наголосив Яковенко.

Хто, якщо не Путін

Версій щодо останньої діяльності Владіміра Путіна безліч: від страху за власне життя та свободу, до перемоги президента – демократа у Сполучених Штатах. Газета The Sun навіть опублікувала напівконспірологічну теорію про хворобу Паркінсона, яка поступово робить президента бездіяльним.

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Однак, треба врахувати, що така зацементована система управління державою може бути вигідною решті істеблішменту Кремля, а обличчя на портреті в кабінеті стане лише формальністю.

Як Путін хоче вберегтись від переслідувань: дивіться сюжет 24 каналу