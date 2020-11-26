У Франції на два дні скасують комендантську годину, яку ввели через коронавірус. Винятком стануть Різдво та Новий рік – 24 і 31 грудня 2020 року. Жителям країни хочуть дати можливість відзначити свята.

Про тимчасове скасування комендантської години заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, повідомляє France24.

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Що сказав Кастекс

Комендантська година буде скасована як виняток. Однак, це не означає, що можна буде відзначати Різдво та Новий рік так само як у минулі роки. Прем'єр наголосив, що потрібно "обмежити кількість людей за святковим столом і уникнути занадто численних зустрічей".

Також він додав, що перед святами будуть озвучені конкретні рекомендації, яких усі повинні дотримуватися, щоб знизити ризик поширення коронавірусу.

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