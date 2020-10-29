Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 26 жовтня ухвалила рішення про зміну процесу держзакупівель медичних товарів і послуг. Фактично, уряд усунув дискредитоване керівництво ДП "Медичні закупівлі України" від прийняття рішень щодо держзакупівель, передавши ці повноваження Міністерству охорони здоров'я.

Про це повідомляє інформаційне агентство УНІАН.

"Відтепер визначальну роль в держзакупівлі буде грати МОЗ. Тепер усі товари медичного призначення, повинні відповідати вимогам, які необхідні для виконання певних медичних технологій, а також галузевим стандартам у сфері охорони здоров'я. Простіше кажучи, всі товари, які будуть закуповувати МОЗ, повинні відповідати всім вимогам Міністерства охорони здоров'я", – зазначає видання.

До теперішнього часу держпідприємство мало право вимагати в товарів і послуг, які закупляються, адаптувати під себе або повертати на доопрацювання назад в міністерство. Згідно з рішенням Кабміну, тепер такого права у нього не буде.

Очевидно, що прем'єр-міністра Шмигаля не влаштовує стан справ з медичними закупівлями в країні, через які Кабмін і він сам персонально часто виявляється під шквалом критики. Особливо сильно ця критика загострюється в умовах збільшення кількості хворих на COVID-19,

– повідомляє агентство.

Як наголошується в публікації, своїм рішенням змінити систему держзакупівель Кабмін фактично позбавив чинного гендиректора ДП "Медичні закупівлі України" Арсена Жумаділова самостійно приймати рішення щодо закупівлі тих чи інших товарів.

"Останні пів року керівник ДП серйозно гальмував весь процес закупівель, через що неодноразово опинявся в центрі уваги ЗМІ. Чого коштував недавній скандал, пов'язаний із закупівлями за завищеними цінами китайських томографів. Швидше за все, саме тому прем'єр Шмигаль хоче змістити центр прийняття рішень з Жумаділова, який дискредитував себе, на міністра охорони здоров'я Максима Степанова і таким чином уникнути подібних скандалів у майбутньому. Крім цього, передача фактичних повноважень Степанову визначати товари, в яких потребує медична система, повинна нарешті розблокувати й прискорити процес закупівель", – стверджує видання.