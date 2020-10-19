Зима вже у горах: на Драгобраті намело 10 сантиметрів снігу – фото
На Драгобраті, популярному закарпатському гірськолижному курорті, вже два дні лежить сніг. Його покрив на лижних трасах сягає 10 сантиметрів.
На курорті Драгобрат вже справжня зима – все у снігу. Про це свідчать дописи користувачів у мережі, повідомляє 24 канал.
Читайте також Пошкоджені будинки та затоплені вулиці: Україну накрила потужна негода – фото, відео
Сніг на курорті випав 18 жовтня, однак за добу не розтанув. Ба більше – місцями сніговий покрив сягає 10 сантиметрів.
Однак підйомники ще не запускають, а відкривати лижний сезон передчасно не планують.
До слова, це вже не перший сніг на Драгобраті цього року. Вперше там засніжило 14 жовтня.
Сніг на Драгобраті: Фото Василя Молдавчука