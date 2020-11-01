У Барселоні 30 жовтня 2020 року спалахнули масштабні протести. Другу ніч поспіль мітингувальники організували акції проти карантинних заборон.

Основним гаслом мітингувальників став протест проти комендантської години та точкових локдаунів, запроваджених для стримання епідемії COVID-19. Про це повідомляє El Pais.

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Протести у нових містах

Протести поширилися на декілька нових міст: Мадрид, Малагу, Логроньйо та Сантандер. Організаторами акцій стали ультраправі та антисистемні групи.