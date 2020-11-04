Роковини смерті Катерини Гандзюк: не всі причетні до вбивства на лаві підсудних
В останньому зверненні перед смертю Катерина Гандзюк поставила риторичне питання: "чому ми маємо терпіти, поки найактивніших з нас вбивають та калічать?". На херсонську активістку напали біля власного будинку влітку 2018 року. Невідомий чоловік облив її сірчаною кислотою, внаслідок чого дівчина отримала 40% опіків шкіри. Вони виявилися несумісними з життям.
Спочатку справу розслідували як звичайне хуліганство. І лише під тиском громадськості перекваліфікували як замах на вбивство. Детальніше про це – в матеріалі журналістів 24 каналу.
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Катерина Гандзюк боролася з корупцією в підрозділах херсонської поліції та незаконною вирубкою лісів у регіоні.
Розслідування вбивства активістки
У травні 2019 року затримали 5 підозрюваних у нападі:
- Сергія Торбіна – організатора;
- Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В'ячеслава Вишневського і Віктора Горбунова, що були співучасниками.
Їх засудили від 3 до 6 років ув'язнення. Замовником слідство вважає голову Херсонської облради Владислава Мангера, посередником – Олексія Левіна.
Справу проти них суд вже почав розглядати по суті. Ігор Павловський, якого суд визнав винним у приховуванні злочину, почав свідчити проти Мангера і підтвердив, що замовником вбивства був саме він.
Владислав Мангер, Олексій Левін, Ігор Павловський / Колаж 24 каналу
Однак друзі та рідні Катерини наголошують, що на лаві підсудних ще далеко не всі причетні.
"Всі ці люди зараз абсолютно спокійно перебувають на волі, далі працюють у правоохоронних органах, їх підвищують", – зазначила подруга Катерини Гандзюк, активістка Марина Хромих.
За її словами, Андрій Гордєєв – колишній голова Херсонської ОДА – цілком вільно відпочиває, займається якимось справами у Херсоні.
Ще один з фігурантів справи Євген Рищук 25 жовтня був обраний головою Олешківської міської ОТГ. Це саме той район, у якому Катерина боролася з незаконною вирубкою лісу.
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Адвокат Масі Найєм наголосив, що ні в кого не було політичної волі розслідувати цю справу. Він вважає, що такий замовний злочин в Україні вперше дійшов до того, щоб засуджували принаймні замовників.
Однак все це виключно завдяки суспільству.
Катерина Гандзюк стала символом боротьби громадських активістів
За 2 роки після смерті Катерина Гандзюк стала символом боротьби громадських активістів. А фраза "Хто замовив Катерину Гандзюк?" – гаслом народного руху.
Активісти вимагають покарати винних у вбивстві Катерини Гандзюк / Фото "Цензор.НЕТ"
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