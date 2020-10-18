В Ірані 18 жовтня розпочнеться другий раунд перемовин щодо збитого літака МАУ. Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін наголосив на якісній підготовці української делегації до діалогу.

За його словами, до Тегерана прямують всі представники ключових відомств, повідомляє УНН.

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Всі, хто їдуть до Ірану, дуже потужні. Всі в темі, всі в матеріалі. Їдемо за тим, щоб дізнатись правду,

– підкреслив Єнін.

Робота проходитиме у рамках трьох робочих груп.

►Перша група присвячена діяльності керівництва авіації. Там працюватимуть експерти Державної авіаслужби та Украероруху.

► Друга – займеться досудовим розслідуванням. За участі іранської сторони, представники СБУ та Офісу генпрокурора обговорять прогрес у слідстві.

► Третя група розбиратиме військові питання за участі фахівців з Міноборони України.

19 жовтня перемовини проходитимуть між міністрами закордонних справ обох країн. Вони підбиватимуть попередні підсумки діяльності трьох груп.



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Довідка. 8 січня 2020 року під час вильоту з аеропорту Тегерана іранські військові збили ракетою літак МАУ. Жертвами катастрофи стали 176 людей.



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