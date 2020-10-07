Другий місяць протестів: Білорусь втрачає золотовалютні резерви
Міжнародні резервні активи Білорусі 1 жовтня орієнтовно становили 7 321,4 мільйона доларів (в еквіваленті). Щоправда, у вересні вони впали на 136,4 мільйона доларів (на 1,8%), а у серпні на 1 399,6 мільйона доларів (на 15,8%).
Зниження золотовалютних резервів Білорусі: деталі
Про це повідомляє білоруська державна інформаційна агенція БЕЛТА з посиланням на дані Національного банку Білорусі.
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На зниження рівня міжнародних резервів у вересні здебільшого вплинули:
- планове погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань в іноземній валюті (на це пішло 299,7 мільйона доларів),
- зменшення вартості монетарного золота.
Натомість підтримували золотовалютні резерви минулого місяця:
- купівля іноземною валюти з боку Нацбанку на торгах Білоруської валютно-фондової біржі,
- надходження іноземної валюти до бюджету.
Відповідно до грошово-кредитної політики на 2020 рік, обсяг міжнародних резервних активів 1 січня 2021 року має становити не менше ніж 7,3 мільярда доларів.