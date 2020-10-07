Міжнародні резервні активи Білорусі 1 жовтня орієнтовно становили 7 321,4 мільйона доларів (в еквіваленті). Щоправда, у вересні вони впали на 136,4 мільйона доларів (на 1,8%), а у серпні на 1 399,6 мільйона доларів (на 15,8%).

Зниження золотовалютних резервів Білорусі: деталі Про це повідомляє білоруська державна інформаційна агенція БЕЛТА з посиланням на дані Національного банку Білорусі. Актуально Лукашенко вийшов сухим із води: ЄС запровадив санкції проти влади Білорусі На зниження рівня міжнародних резервів у вересні здебільшого вплинули: планове погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань в іноземній валюті (на це пішло 299,7 мільйона доларів), зменшення вартості монетарного золота. Натомість підтримували золотовалютні резерви минулого місяця: купівля іноземною валюти з боку Нацбанку на торгах Білоруської валютно-фондової біржі, надходження іноземної валюти до бюджету. Відповідно до грошово-кредитної політики на 2020 рік, обсяг міжнародних резервних активів 1 січня 2021 року має становити не менше ніж 7,3 мільярда доларів. Зауважимо! Через незгоду білорусів із результатами президентських виборів у Білорусі вже майже місяць тривають протести та оголосили загальнонаціональний страйк. Докладніше про перебіг білоруських протестів – читайте за посиланням.

Як змінилися міжнародні золотовалютні резерви Білорусі у вересні / Інфографіка БЕЛТА