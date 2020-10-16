Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу похвалився своєю популярністю. Він заявив, що за популярністю поступається тільки Ісусу Христу.

Водночас американський лідер зазначив, що Ісус Христос лідирує з великим відривом. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Важливо Трамп не зміг відповісти, чи робили йому обов’язковий тест на COVID-19 перед дебатами

Якось мені хтось сказав: "Наразі ви найвідоміша людина у світі". Я відповів, що це не так. А мої співрозмовники поцікавилися: "І хто ж більш знаменитий?". І я відповів, що Ісус Христос,

– зізнався Трамп

Зазначимо, що президент США перехворів на COVID-19 та тепер ледь не щодня відвідує різні штати та проводить мітинги у межах передвиборчої кампанії.

У своїх виступах перед прихильниками він традиційно критикує свого опонента, кандидата від демократів Джо Байдена.

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Вже 3 листопада у США заплановані президентські вибори. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Однак його опонент – колишній віцепрезидент США Джо Байден має більші шанси на перемогу.

Раніше чинний президент Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи передасть він мирно владу у випадку поразки. Натомість Джо Байден заявив, що програє на виборах лише у випадку шахрайства.



Рейтинги кандидатів на президентських виборах у США / Інфографіка 24 каналу