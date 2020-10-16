Другий після Ісуса Христа: Дональд Трамп похвалився своєю популярністю
Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу похвалився своєю популярністю. Він заявив, що за популярністю поступається тільки Ісусу Христу.
Водночас американський лідер зазначив, що Ісус Христос лідирує з великим відривом. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Важливо Трамп не зміг відповісти, чи робили йому обов’язковий тест на COVID-19 перед дебатами
Якось мені хтось сказав: "Наразі ви найвідоміша людина у світі". Я відповів, що це не так. А мої співрозмовники поцікавилися: "І хто ж більш знаменитий?". І я відповів, що Ісус Христос,
– зізнався Трамп
Зазначимо, що президент США перехворів на COVID-19 та тепер ледь не щодня відвідує різні штати та проводить мітинги у межах передвиборчої кампанії.
У своїх виступах перед прихильниками він традиційно критикує свого опонента, кандидата від демократів Джо Байдена.
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Вже 3 листопада у США заплановані президентські вибори. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Однак його опонент – колишній віцепрезидент США Джо Байден має більші шанси на перемогу.
Раніше чинний президент Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи передасть він мирно владу у випадку поразки. Натомість Джо Байден заявив, що програє на виборах лише у випадку шахрайства.
Рейтинги кандидатів на президентських виборах у США / Інфографіка 24 каналу