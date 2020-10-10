Другий раунд теледебатів президента США і республіканця Дональда Трампа і кандидата від демократів Джо Байдена 15 жовтня "очевидно, не відбудеться". Таке рішення прийняла Комісія з президентських дебатів США.

Заява Комісії з президентських дебатів США оприлюднена на офіційному сайті 9 жовтня. У тексті мовиться, що дебатів 15 числа не буде, бо кандидати Трамп та Байден "мають інші плани" на цей вечір.

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Що вирішила Комісія з президентських дебатів у США

Обидва кандидати зробили низку заяв щодо готовності взяти участь у віртуальних дебатах 15 жовтня: кожен з них оголосив альтернативні плани на цю дату.

"Зараз очевидно, що 15 жовтня дебатів не буде", – мовиться у заяві.

Але заключні дебати, заплановані на 22 жовтня, таки відбудуться: "Обидва кандидати погодились взяти участь".

Коротко про формат та умови дебатів Трампа та Байдена

Дебати пройдуть в університеті Белмонта в Нешвілі, штат Теннессі.

Перед заходом проведуть усі необхідні тестування.

Забезпечать всіх причетних масками.

Суворо дотримуватимуться соціального дистанціювання.

Заплановані шість 15-хвилинних блоків на різні теми, які оголосять за тиждень до дня дебатів.

Що не так із дебатами кандидатів у президенти США

Перша частина теледебатів Трампа і Байдена відбулася 29 вересня. Захід став дуже резонансним, бо кандидати у президенти виходили за межі протоколу, регламенту, багато сварилися і мало говорили по суті.

Відео і головні теми перших дебатів Дональда Трампа та Джозефа Байдена – у матеріалі 24 каналу.



Дебати Трампа та Байдена вплинули на рейтинги / Інфографіка 24 каналу

Другий раунд мав відбутися 15 жовтня – але вже в онлайн-режимі, бо 2 жовтня у Трампа виявили коронавірус. Трамп, утім, у такому форматі відмовився брати участь.

Байден теж не захотів ані онлайн, ані наживо бачитися з Трампом, поки той хворіє. Тож анонсував, що 15 жовтня планує просто відповідати на питання виборців.