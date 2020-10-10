Другий тур дебатів Трампа і Байдена скасували: що буде далі
Другий раунд теледебатів президента США і республіканця Дональда Трампа і кандидата від демократів Джо Байдена 15 жовтня "очевидно, не відбудеться". Таке рішення прийняла Комісія з президентських дебатів США.
Заява Комісії з президентських дебатів США оприлюднена на офіційному сайті 9 жовтня. У тексті мовиться, що дебатів 15 числа не буде, бо кандидати Трамп та Байден "мають інші плани" на цей вечір.
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Що вирішила Комісія з президентських дебатів у США
Обидва кандидати зробили низку заяв щодо готовності взяти участь у віртуальних дебатах 15 жовтня: кожен з них оголосив альтернативні плани на цю дату.
- "Зараз очевидно, що 15 жовтня дебатів не буде", – мовиться у заяві.
Коротко про формат та умови дебатів Трампа та Байдена
- Дебати пройдуть в університеті Белмонта в Нешвілі, штат Теннессі.
- Перед заходом проведуть усі необхідні тестування.
- Забезпечать всіх причетних масками.
- Суворо дотримуватимуться соціального дистанціювання.
- Заплановані шість 15-хвилинних блоків на різні теми, які оголосять за тиждень до дня дебатів.
Що не так із дебатами кандидатів у президенти США
Перша частина теледебатів Трампа і Байдена відбулася 29 вересня. Захід став дуже резонансним, бо кандидати у президенти виходили за межі протоколу, регламенту, багато сварилися і мало говорили по суті.
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Другий раунд мав відбутися 15 жовтня – але вже в онлайн-режимі, бо 2 жовтня у Трампа виявили коронавірус. Трамп, утім, у такому форматі відмовився брати участь.
Байден теж не захотів ані онлайн, ані наживо бачитися з Трампом, поки той хворіє. Тож анонсував, що 15 жовтня планує просто відповідати на питання виборців.