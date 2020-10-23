У Раді знову заговорили про те, щоб відкласти проведення другого туру місцевих виборів через коронавірус. Експерти нагадують, якщо такий законопроєкт ухвалять, то міста на деякий період просто залишаться без легітимної влади.

Сайт 24 каналу розповідає, чи можуть відтермінувати вибори в Україні та чи законно це взагалі.

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Чи можуть відкласти другий тур виборів

Незважаючи на карантин, відкласти вибори в країні все ж не можна. Олександр Марусяк, член Асоціації правників України, експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, каже, що вищезгаданий проєкт постанови не відповідає Конституції України та Виборчому кодеску України, тому що виборчі права можуть бути обмежені лише в умовах воєнного або надзвичайного стану. Відповідно до статті 20 Виборчого кодексу України, виборчий процес є безперервним та не може бути скасованим, зупиненим або перенесеним.

У разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану виборчий процес відповідних місцевих виборів, що відбуваються на цих територіях або їх частині, припиняється з дня набрання чинності відповідним указом Президента України. Таким чином, другий тур місцевих виборів може бути відтвермінований лише у випадках воєнного або надзвичайного стану, — пояснює Марусяк.

Юрист Віктор Шендибило каже, що у Конституції чітко передбачено, що порядок проведення виборів визначається виключно законами, а не постановами.

Виборчий кодекс ж не містить жодних норм, які передбачають відтермінування проведення повторного голосування. Таким чином, ця постанова не лише суперечить положенням Виборчого кодексу, але й Конституції, а тому легко може бути оскаржена, — зауважив Шендибило.

Не підтримали таку ініціативу і у Комітеті виборців, де сказали, що вона порушує права громадян. У КВУ наголосили, що повторне голосування призначають протягом 3-тижневого терміну після дня ухвалення рішення про призначення повторного голосування.

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Навіщо це потрібно

Експерти впевнені, що така ініціатива з’явилася тому, що провладна партія може зазнати на чергових місцевих виборах поразки.

На місцевих виборах "Слуга народу" зазнає поразку. Спроба перенесення другого туру виборів пояснюється прагненням відтермінувати результати виборів, щоб не показувати негативний результат, — каже незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Віктор Шендибило додає, що, вочевидь, розрахунок був на те, щоб заблокувати процес обрання нових голів місцевих громад.

"В будь-якому разі, з огляду на юридичну нікчемність постанови, марно сподіватися, що вона могла б реально вплинути на процес виборів. Та й сама фракція "слуг" вже спростувала, що дана ініціатива походить від фракції, а це був "ексцес виконавця", — резюмує юрист.

Що сталося

Народна депутатка від провладної партії "Слуга народу" Тетяна Грищенко, зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №4234, у якому пропонує не призначати другий тур місцевих виборів на час карантину.

Нагадаємо, що мова йде саме про обрання міських голів, адже у тому разі, якщо жоден кандидат на посаду мера не набирає більше ніж 50% голосів, призначається другий тур виборів.

У пояснювальній записці до законопроєкту мовиться, що за останні кілька тижнів Україна увійшла до числа лідерів серед країн Європи за кількістю нових випадків захворювання, а протягом жовтня-листопада ситуація загрожує стати надважкою.

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Тому, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби, пропонують відтермінувати другий тур виборів аж доти, поки не закінчиться карантин у країні. У самій партії "Слуга народу" кажуть, що це особиста позиція та ініціатива депутатки, яка не збігається з позицією партії.