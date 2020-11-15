2 тур виборів президента Молдови: Санду перемагає проросійського Додона – дані екзитполів
Оскільки в першому турі виборів президента Молдови жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, 15 листопада відбувся другий тур. В ньому перемогу святкувала колишня прем'єрка та проєвропейський політик Майя Санду. Протистояв їй чинний президент Ігор Додон.
Другий тур виборів мера Молдови: результати екзитполу
Опитування провели дослідницька компанія Intellect Group спільно з громадською асоціацією SPERO. Про це Intellect Group написали у фейсбуці.
Зверніть увагу У Молдові стартував 2 тур виборів президента: як голосували Санду та Додон
Як завершилися президентські вибори в Молдові: що каже екзитпол
- Майя Санду (лідерка опозиційної партії "Дія і солідарність", прихильниця проєвропейської політики) – 54,8%.
- Ігор Додон (чинний президент, прихильник проросійської політики) – 45,2%.
Станом на 21:00, коли закрилися дільниці, офіційна явка становила 52,59%. Тобто, участь у голосуванні взяли понад 1,6 мільйона виборців, і це на 400 тисяч більше, ніж було в першому турі. Порогу явки не було.
Зауважимо, що екзитпол проводили майже на усій території Молдови, окрім невизнаної "Придністровської Молдавської республіки". Також участь у опитуванні не брали представники молдавської діаспори в інших країнах.
Як результати екзитполу прокоментували Додон і Санду
Майя Санду
Одразу після оголошення перших результатів Санду провела брифінг. Експрем’єр-міністр Молдови, зокрема, подякувала громадянам країни за підтримку. Передусім слова подяки пролунали у бік виборців із діаспори, "які їхали за сотні кілометрів на виборчі дільниці та чекали у величезних чергах". Про це повідомляє молдовське видання Newsmaker.
"За кордоном на виборах президента проголосували 250 тисяч осіб. Це безпрецедентна мобілізація. Це історичний рекорд", – заявила Санду.
Також вона повідомила про порушення на виборах. На її думку, ЦВК закривала на це очі, а поліція не вживала жодних заходів проти організованого підвезення виборців.
Попри цю селективну короткозорість, я вірю, що голос громадян буде почуто. Це голос проти тих, хто має стосунок до всіх цих порушень,
– наголосила Санду.
На завершення проєвропейська кандидатка закликала держслужбовців не піддаватися на тиск і захищати голоси громадян. А самих виборців – не піддаватися на провокації та "дотримуватися всіх процедур до кінця".
Ігор Додон
Аналогічний похід до журналістів здійснив і Ігор Додон. Проросійський політик вважає, що саме він переміг. Його слова передають російські інформаційні агенції, повідомляє 24 канал.
За нашими оцінками, за нашими розрахунками, ми з досить великим розривом йдемо вперед всередині країни, без Придністров'я та без діаспори,
– заявив Додон.
Також він закликав і своїх, і прихильників Санду до спокою. Крім того, Додон пообіцяв не допустити дестабілізації в країні.
До речі На пункті пропуску Молдови з Придністров'ям сутички: що відомо, фото, відео
Вибори президента Молдови: офіційні результати 1 туру
- Майя Санду – 36,16% (понад 487 тисяч голосів)
- Ігор Додон – 32,61% (понад 439 тисяч голосів)
Результати екзитполів у 1 турі президентських виборів у Молдові
- Ігор Додон – 40,9%
- Майя Санду – 34,6%
Радимо ознайомитися Майя Санду: все що потрібно знати про кандидатку у президенти Молдови
Що слід знати про вибори президента Молдови
- Згідно з Конституцією країни, президента Молдови обирають на чотирирічний термін і він вступає на посаду з дня складення присяги.
- На посаду глави держави може претендувати громадянин, що володіє виборчим правом, який досяг 40-річного віку, жив або живе на території Республіки Молдова не менше ніж 10 років і володіє державною мовою.
- На попередніх президентських виборах у Молдові 2016 року в другий тур виборів також вийшли Додон і Санду. Тоді переміг проросійський політик. Ще під час передвиборчої кампанії Додон назвав український Крим "російським", що поставило офіційні контакти Києва і Кишинева на чотирирічну паузу.
Поділитися новиною