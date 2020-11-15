Оскільки в першому турі виборів президента Молдови жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, 15 листопада відбувся другий тур. В ньому перемогу святкувала колишня прем'єрка та проєвропейський політик Майя Санду. Протистояв їй чинний президент Ігор Додон.

Другий тур виборів мера Молдови: результати екзитполу

Опитування провели дослідницька компанія Intellect Group спільно з громадською асоціацією SPERO. Про це Intellect Group написали у фейсбуці.

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Як завершилися президентські вибори в Молдові: що каже екзитпол

Майя Санду (лідерка опозиційної партії "Дія і солідарність", прихильниця проєвропейської політики) – 54,8%.

Ігор Додон (чинний президент, прихильник проросійської політики) – 45,2%.

Станом на 21:00, коли закрилися дільниці, офіційна явка становила 52,59%. Тобто, участь у голосуванні взяли понад 1,6 мільйона виборців, і це на 400 тисяч більше, ніж було в першому турі. Порогу явки не було.

Зауважимо, що екзитпол проводили майже на усій території Молдови, окрім невизнаної "Придністровської Молдавської республіки". Також участь у опитуванні не брали представники молдавської діаспори в інших країнах.

Як результати екзитполу прокоментували Додон і Санду

Майя Санду

Одразу після оголошення перших результатів Санду провела брифінг. Експрем’єр-міністр Молдови, зокрема, подякувала громадянам країни за підтримку. Передусім слова подяки пролунали у бік виборців із діаспори, "які їхали за сотні кілометрів на виборчі дільниці та чекали у величезних чергах". Про це повідомляє молдовське видання Newsmaker.

"За кордоном на виборах президента проголосували 250 тисяч осіб. Це безпрецедентна мобілізація. Це історичний рекорд", – заявила Санду.

Також вона повідомила про порушення на виборах. На її думку, ЦВК закривала на це очі, а поліція не вживала жодних заходів проти організованого підвезення виборців.

Попри цю селективну короткозорість, я вірю, що голос громадян буде почуто. Це голос проти тих, хто має стосунок до всіх цих порушень,

– наголосила Санду.

На завершення проєвропейська кандидатка закликала держслужбовців не піддаватися на тиск і захищати голоси громадян. А самих виборців – не піддаватися на провокації та "дотримуватися всіх процедур до кінця".

Ігор Додон

Аналогічний похід до журналістів здійснив і Ігор Додон. Проросійський політик вважає, що саме він переміг. Його слова передають російські інформаційні агенції, повідомляє 24 канал.

За нашими оцінками, за нашими розрахунками, ми з досить великим розривом йдемо вперед всередині країни, без Придністров'я та без діаспори,

– заявив Додон.

Також він закликав і своїх, і прихильників Санду до спокою. Крім того, Додон пообіцяв не допустити дестабілізації в країні.

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Вибори президента Молдови: офіційні результати 1 туру

Майя Санду – 36,16% (понад 487 тисяч голосів)

Ігор Додон – 32,61%​ (понад 439 тисяч голосів)

Результати екзитполів у 1 турі президентських виборів у Молдові

Ігор Додон – 40,9%

Майя Санду – 34,6%

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