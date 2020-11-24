Представники бізнесу та держави говорили про цифрові інструменти, що допомагають адаптуватися до нових реалій.

Цьогоріч драйвером діджиталізації як в Україні, так й у світі, став COVID-2019. Коронакриза продемонструвала, що подолати турбулентні часи зможуть лише гнучкі компанії, які здатні швидко змінюватися.

В першій частині онлайн-форуму "Бізнес без паперу" йшлося про кроки держави в напрямку діджиталізації. Минулого року Міністерство цифрової трансформації тільки презентувало державу у смартфоні, а цьогоріч керівник проєкту "Дія" Мстислав Банік вже ділився результатами створення цифрової екосистеми та розповідав про державні сервіси, які спрощують життя підприємцям. А Фарід Сафаров із Міністерства інфраструктури повідомив про плани щодо запуску єдиної бази даних для обміну електронними товарно-транспортними накладними між усіма учасниками ринку автоперевезень через будь-якого провайдера. Він запевнив, що остаточна відмова від паперових ТТН – вже незворотній процес і закликав компанії активно переходити на е-ТТН.

Понад 30 спікерів Форуму поділилися власним досвідом використання цифрових рішень. Представники провідних українських компаній розповіли, як вони впроваджували електронний документообіг, яких результатів досягли від автоматизації рутинних процесів та як долали старі звички працівників. За словами доповідачів, сьогодні навіть ті, хто раніше скептично ставився до електронного документообігу, зрозуміли неминучість змін.

З початком карантину ми побачили зростання зацікавленості в переході на електронний документообіг. Лише в нашому сервісі кількість компаній, що почали підписувати та відправляти документи онлайн, збільшилася вдвічі. Стало легше переконати контрагентів відмовитися від паперу – це зазначали і спікери форуму, як із державних компаній, так і з бізнесу. І якщо минулого року ми обговорювали, коли варто починати цифровізацію і з чого стартувати, то цьогоріч йшлося більше і про ризики, на які треба зважати, і про найбільш ефективні стратегії впровадження,

– розповів Антон Скоков, керівник сервісу цифрових рішень для бізнесу "Вчасно".

Особливу увагу на Форумі приділили обговоренню перешкод, які все ще виникають на шляху цифровізації. Серед побоювань бізнесу, які розвіяли спікери, – безпека хмарних даних та питання заміни електронного цифрового підпису на кваліфікований цифровий підпис. Експерти пояснили, зокрема, що компанії можуть до кінця 2021 року використовувати удосконалені електронні підписи на незахищених носіях, які були отримані раніше та мають дійсний сертифікат на сьогодні.

Також учасники дискусій активно ділилися досвідом використання нових інструментів. Зокрема, програмних РРО та електронних чеків, які законодавство дозволило з 1 серпня 2020 року. Компанії, що з ними працюють, вже побачили перші результати і переконані, що це спосіб підвищити ефективність та покращити клієнтський досвід.

А ще спікери говорили про рішення, які допомагають працювати в дистанційному форматі, що став новою реальністю для багатьох підприємств. За результатами дослідження міжнародної компанії 4Service Group, 80% українців позитивно ставляться до віддаленої роботи, а 37% навіть підвищили свою ефективність, працюючи поза офісом.

Весною нам усім довелося швидко налагоджувати віддалену роботу працівників та шукати ІТ-інструменти, які допомагають бути ефективними будь-де. Тоді ж, у квітні компанія ЛІГА:ЗАКОН надала нове рішення Liga360 для своїх клієнтів у вільному доступі. Екосистема об'єднує онлайн всю компанію – від топменеджменту до фахівців усіх ключових функцій – для спільної роботи над попередженням ризиків і пошуком можливостей через інструменти професійної комунікації, сигналізації про критичні зміни та управління інформаційними потоками. Переконана, що запит бізнесу на такі рішення буде лише зростати, адже за даними дослідження Gartner, до кінця 2023 року 40% організацій надаватимуть клієнтам підтримку там, де вона потрібна,

– зазначила Ольга Таранова, Product Director рішення Liga360.

Зміни в компанії – це завжди складний і стресовий процес. Проте карантин довів, що без використання цифрових інструментів компанії можуть назавжди втратити свої позиції на ринку. Тому діджиталізація стає невід'ємною частиною бізнесу майбутнього. Тож чим скоріше компанії це зрозуміють, тим більше у них шансів впоратися із кризою та турбулентністю.