Друк грошей зробить українців ще біднішими, – Гетманцев
Варіанти порятунку економіки України в умовах епідемії коронавірусу різні. Деякі експерти пропонують почати активніше друкувати гроші, а інші – категорично проти цієї ідеї.
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансової політики Данило Гетманцев не підтримує ідею друку грошей. Про це він повідомив в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі.
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Українців обдурять
За його словами, цим рішенням обдурять українців. Він сказав: "Спочатку ми надрукуємо гроші. Наситимо цим економіку. Вона почне працювати. Малозабезпеченим категоріям надамо гроші й вони повернуться в економіку. Це начебто правильне рішення. Але насправді ні".
Тобто ми друкуємо гроші завдяки нашим громадянам. Вони стають біднішими, й це неприпустимо,
– зазначив Гетманцев.
Він запевнив, що кожні 100 гривень у кишені українців будуть меншими на той відсоток, який з'їсть інфляція.
Наслідки емісії та інфляції
"Прискорення інфляції внаслідок емісії – це фактично приховане оподаткування. Держава виймає гроші з громадян і друкує їх у власні кишені", – також сказав експерт.
Голова комітету ВР додав, що вперше за багато криз, в Україні така низька інфляція. Попри зовнішні та внутрішні обставини, курс гривні залишається стабільним.
Зберегти економіку
Гетманцев наголосив, що саме на основі цього потрібно зберігати економіку. Потрібно не друкувати гроші і так роздмухувати інфляцію. Треба концентруватись на певних бюджетних програмах, які повинні надати підтримку тим галузям економіки, що здатні стати локомотивами.
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