Варіанти порятунку економіки України в умовах епідемії коронавірусу різні. Деякі експерти пропонують почати активніше друкувати гроші, а інші – категорично проти цієї ідеї.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансової політики Данило Гетманцев не підтримує ідею друку грошей. Про це він повідомив в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі.

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Українців обдурять

За його словами, цим рішенням обдурять українців. Він сказав: "Спочатку ми надрукуємо гроші. Наситимо цим економіку. Вона почне працювати. Малозабезпеченим категоріям надамо гроші й вони повернуться в економіку. Це начебто правильне рішення. Але насправді ні".

Тобто ми друкуємо гроші завдяки нашим громадянам. Вони стають біднішими, й це неприпустимо,

– зазначив Гетманцев.

Він запевнив, що кожні 100 гривень у кишені українців будуть меншими на той відсоток, який з'їсть інфляція.

Наслідки емісії та інфляції

"Прискорення інфляції внаслідок емісії – це фактично приховане оподаткування. Держава виймає гроші з громадян і друкує їх у власні кишені", – також сказав експерт.

Зверніть увагу! За курсом валют від НБУ 11 листопада долар подорожчав на копійку і коштував 28,12 гривні. Євро у свою чергу подешевшало на 19 копійок – до позначки 33,20 гривні.

Голова комітету ВР додав, що вперше за багато криз, в Україні така низька інфляція. Попри зовнішні та внутрішні обставини, курс гривні залишається стабільним.

Зберегти економіку

Гетманцев наголосив, що саме на основі цього потрібно зберігати економіку. Потрібно не друкувати гроші і так роздмухувати інфляцію. Треба концентруватись на певних бюджетних програмах, які повинні надати підтримку тим галузям економіки, що здатні стати локомотивами.

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