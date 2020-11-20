Від COVID-19 пішла з життя дружина експрезидента Вірменії Рита Саргсян
Дружина експрезидента Вірменії Сержа Саргсяна Рита Саргсян 20 листопада померла від коронавірусу. Їй було 58 років.
Експершу леді спершу рятували у Вірменії, а згодом відправили на лікування за кордон. Про смерть Саргсян розповіли в офісі експрезидента, повідомляє Aysor.am.
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Дружина експрезидента Вірменії Сержа Саргсяна Рита Саргсян померла сьогодні на 58-му році життя. Про це повідомляє офіс експрезидента, висловивши співчуття Сержу Саргсяну, його сім'ї, рідним і близьким,
– мовиться у повідомленні.
Перед смертю Саргсян понад 2 тижні перебували у реанімації. Лікарі робили все можливе, щоб її врятувати.
Що відомо про коронавірус у Вірменії
- Від початку пандемії COVID-19 у Вірменії зафіксували 122 тисячі заражень.
- Видужали – 88 388 людей. Померли – понад 180 людей.
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