Дружина експрезидента Вірменії Сержа Саргсяна Рита Саргсян 20 листопада померла від коронавірусу. Їй було 58 років.

Експершу леді спершу рятували у Вірменії, а згодом відправили на лікування за кордон. Про смерть Саргсян розповіли в офісі експрезидента, повідомляє Aysor.am.

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Дружина експрезидента Вірменії Сержа Саргсяна Рита Саргсян померла сьогодні на 58-му році життя. Про це повідомляє офіс експрезидента, висловивши співчуття Сержу Саргсяну, його сім'ї, рідним і близьким,

– мовиться у повідомленні.

Перед смертю Саргсян понад 2 тижні перебували у реанімації. Лікарі робили все можливе, щоб її врятувати.

Зверніть увагу! Рита та Серж Саргсяни перебували у шлюбі з 1983 року. У них є 2 доньки. Саргсян обіймав пост президента Вірменії з 2008 до 2018 року.

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