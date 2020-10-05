Дружина поліцейського, який п'яним збив двох жінок у Броварах, пропонувала гроші сім'ї постраждалих. Контакти близьких родичів їй дала кума 43-річної жінки, що загинула у цій ДТП.

П’яний поліцейський збив двох жінок на пішохідному переході в Броварах 4 жовтня. У результаті ДТП загинула 43-річна жінка Надія. Її 22-річна дочка Марина перебуває у лікарні з пошкодженими кістками тазу. Про це повідомляє hromadske.

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На місці ДТП три години чекали поліцію

Кума загиблої Олександра розповіла, що жінки пішли на базар за продуктами. За її словами, мати Марини Надія не мала йти, але її попросила донька.

Чоловік вдома чекав на них, готував їсти. Вже після ДТП Марина подзвонила йому і сказала, щоб він приходив, бо трапилася аварія,

– розповіла Олександра.

Вона приїхала на місце ДТП близько 20-ї години.

"До 23 чекали поки приїде поліція з Києва. Лише потім змогли забрати тіло в морг", – сказала Олександра.

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