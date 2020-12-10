Дружина Міхеїла Саакашвілі Сандра Рулофс є важливим свідком у справі про вбивство Зелімхана Хангошвілі. Він був колишнім чеченським польовим командиром.

У день свого вбивства Хангошвілі планував зустріч з Рулофс у Берліні. Про це повідомляє DW.

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Однак німецьким слідчим не вдалося переконати Рулофс прибути до Берліна для надання свідчень. Вони допитали жінку у форматі телефонної розмови.

Зверніть увагу! Хангошвілі застрелили 23 серпня 2019 року у центрі Берліна. Чоловік саме прямував на молитву до мечеті. Кілер вистрілив у Хангошвілі декілька разів, влучивши чоловікові у голову та плече.

Хто такий Хангошвілі