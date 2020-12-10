Дружина Саакашвілі є свідком у резонансній справі про вбивство чеченського командира
Дружина Міхеїла Саакашвілі Сандра Рулофс є важливим свідком у справі про вбивство Зелімхана Хангошвілі. Він був колишнім чеченським польовим командиром.
У день свого вбивства Хангошвілі планував зустріч з Рулофс у Берліні. Про це повідомляє DW.
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Однак німецьким слідчим не вдалося переконати Рулофс прибути до Берліна для надання свідчень. Вони допитали жінку у форматі телефонної розмови.
Хто такий Хангошвілі
- Хангошвілі був родом із Грузії.
- Польовий командир під час Другої війни у Чечні.
- Російська влада оголосила його у розшук. Чоловіка звинувачували у тероризмі.
- У 2015 році у Грузії на нього скоїли замах. Однак тоді Хангошвілі вижив.
- Після замаху він виїхав до Німеччини.
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