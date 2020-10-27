У дружини та тещі Андрія Садового підтвердили коронавірус COVID-19. Натомість сам міський голова Львова отримав негативний ПЛР-тест.

Попри це, наступних декілька днів він проведе на самоізоляції. Про це Андрій Садовий повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Політик зробить повторний тест на коронавірус – якщо той буде негативним, повернеться на роботу. Поки дружина та її мати не отримають негативні ПЛР-тести, мер Львова з ними не контактуватиме.

Почуваю себе добре, жодних симптомів немає. Дружина з тещею теж в порядку. Лікарі кажуть, що в сім'ях не всі проходять хворобу одночасно. Мабуть, маю хороший імунітет,

– розповів Садовий.

Коронавірус на Львівщині: що відомо

Раніше Садовий повідомив, що медики у Львові поки справляються з лікуванням хворих на СOVID-19. Однак міська влада вирішила збільшити резерв ліжок у лікарнях на 50% та докупити кисневі концентрати.

Станом на 27 жовтня на Львівщині підтвердили 28 086 випадків коронавірусу COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 797 людей. Вдалося одужати 10 948 пацієнтам.