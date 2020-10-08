Масштабна ДТП трапилась на трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ поблизу Миколаєва. Там водночас зіткнулися 5 вантажівок та 2 легкові автівки. В результаті інциденту постраждала 1 людина.

Про карколомну аварію повідомляє пресслужба ДСНС у регіоні. Там зазначають, що рятувальників на місце ДТП викликали близько 15:30 8 жовтня.

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Що відомо про масштабну ДТП на Миколаївщині:

Вантажівки та легкові автомобілі зіткнулися біля повороту на село Мирне у Миколаївському районі Миколаївської області.

Зіткнулися такі вантажівки: два RENAULT Premium, два MAN, один DAF, а також 2 легкових автомобілі (KIA Carens та FORD Mondeo).

Наразі причини аварії з’ясовуються, втім, як видно із відео, записаного очевидцями, в якийсь момент виникла ланцюгова реакція і машини таранили одна одну.



Аварія під Миколаєвом

Рятувальникам довелось вирізати водія вантажівки RENAULT Premium із кабіни. Внаслідок ДТП він виявився заблокований понівеченими елементами транспортного засобу.

За допомогою спецобладнання чоловіка вивільнили та передали медикам. Каретою "швидкої" його доправили до лікарні.



Рятувальники на місці ДТП / Фото ДСНС



Загалом на трасі зіткнулися 7 автомобілів / ДСНС

Масштабна аварія під Миколаєвом: відео

Наразі правоохоронці намагаються з’ясувати всі обставини масштабної ДТП за участю 7 автівок.

Де трапилась аварія: карта