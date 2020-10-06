Смертельна п'яна ДТП у Броварах: суд відправив поліцейського під варту
Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію-правоохоронцю, якого підозрюють у скоєнні жахливої смертельної аварії в Броварах. Тоді загинула 43-річна жінка, а її донька з важкими травмами потрапила у лікарню.
Попри заяви адвокатів підсудного, судді вирішили не відпускати можливого винуватця ДТП під особисте зобов'язання, передає "Українська правда".
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Суд арештував уже звільненого дільничого офіцера Деснянського управління поліції на 60 днів без права внесення застави.
Справу можуть зам'яти
За даними громадських активістів, у скоєнні смертельної ДТП підозрюють Михайла Лудченка, сина наближеної до мера Броварів Ігоря Сапожка Діани Лудченко. Раніше чоловік вже неодноразово був фігурантом серйозних скандалів та навіть карних справ. Так, у 2018-му він разом із напарниками нібито безпідставно затримав, погрожував та катував 3 хлопців. Однак тоді карній справі за цими фактами ходу не дали.
Крім того, журналісти стверджують, що фігуранта справи про ДТП раніше виганяли з поліції Броварів за наркотики. Саме через ці історії небайдужі громадяни вважають, що із наїздом на людей підозрюваний може уникнути відповідальності.
Більше про аварію у Броварах
- Увечері 4 жовтня п'яний поліцейський збив двох жінок на пішохідному переході у Броварах. Після цього він поїхав далі.
- Згодом поліцейський врізався в дерево. За свідченнями очевидців, чоловік намагався втекти.
- Водієм виявився дільничний офіцер Деснянського управління поліції. Його затримали та звільнили з посади.
- На місці аварії загинула одна жінка. Її донька перебуває в лікарні в стабільно-важкому стані.