У Харкові на Полтавському шляху зранку 8 жовтня водій збив літню жінку. Внаслідок аварії постраждала загинула на місці, а сам водій втік. Згодом його знайшла й затримала поліція.

Правоохоронці встановлюють особу водія, який збив 75-річну жінку і втік, повідомляє поліція Харківської області.

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О 9 годині ранку надійшло повідомлення, що водій фургону білого кольору збив людину й утік. По місту ввели план "Перехоплення", огляд місця події триває,

– розповіли в поліції.

Згодом у поліції повідомили, що завдяки вжитим заходам через декілька годин вдалося встановити місцеперебування водія і фургону, на якому він збив жінку.

Також правоохоронці розповіли деталі цього інциденту. Перед аварією загибла жінка йшла проїжджою частиною зліва направо за напрямком руху трамваю, який здійснив висадку.

Щодо порушника відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху. За це йому загрожує від 3 до 8 років. Сам чоловік погодився співпрацювати зі слідством.



Правоохоронці затримали чоловіка, що збив жінку і втік / Фото поліції