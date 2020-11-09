У Харкові 7 листопада сталася страшна ДТП – авто буквально знесло 4 людей, що стояли на острівку безпеки. На щастя, ніхто не загинув. 9 листопада Київський райсуд обрав запобіжний захід громадянину Єгипту Хенді Алі – чоловіка 60 днів триматимуть під вартою.

Водночас підозрюваний може внести заставу у розмірі 10 мільйонів 510 тисяч гривень і вийти на волю. Прокуратура ж вимагала, аби чоловіка взяли під варту без можливості внесення застави. Про це повідомляє 24 канал.

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Засідання мало початися о 15:00, але його затримали, оскільки чекали на перекладача чоловіка.

Що сказав підозрюваний

Сам Хенді Алі заявив, що його автомобіль штовхнула інша автівка, тому хлопець і втратив над ним контроль і від удару виїхав на острівок безпеки. Водночас підозрюваний повністю визнав свою вину та розкаявся.

Він кається. Вину повністю свою визнає, що він порушував дорожній рух. Він приносить свої вибачення усім потерпілим. Каже, якби його не штовхнули, то цього б не сталося,

– сказав перекладач Хенді Алі.

Що цьому передувало

Одразу після ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху.

Вона передбачає від 3 до 8 років в’язниці. Також винуватця можуть забрати права терміном до 3 років.

Згодом чоловікові повідомили про підозру.

Речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко зазначав, що вони клопотатимуть про взяття підозрюваного під варту.

Прокуратура наполягала на взятті під варту, оскільки Хенді Алі проходить і по іншій справі. Раніше його вже відпустили з-під варти під заставу в 105 тисяч гривень у справі про різанину.



Підозрюваний у скоєнні наїзду на людей на переході в Харкові / Фото 24 каналу



Слухання справи відбувалося у Київському райсуді Харкова / Фото 24 каналу

Що відомо про водія, який спричинив ДТП у Харкові

За кермом Volkswagen перебував 22-річний чоловік.

Чи був він тверезим у момент аварії, правоохоронці не повідомили.

У день ДТП зловмисник мав бути в СІЗО через справу про бійку з застосуванням холодної зброї. Але йому вдалося вийти під заставу в 105 тисяч гривень.

За 2 роки перебування в Україні чоловік 26 разів порушував правила дорожнього руху. Зокрема, він перебував за кермом п'яний, проїжджав на червоне світло тощо.

У 2018 році зловмисник вже ставав учасником ДТП. Тоді через нього одна людина отримала тілесні ушкодження. Проте справу до суду не передавали.

Хенді Алі перебуває в України на підставі посвідки на тимчасове проживання, термін якої сплив у червні 2020 року. Зауважимо, він переїхав у нашу державу, бо одружився з українкою.

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Чоловік, що скоїв ДТП у Харкові – іноземець / Фото 24 каналу

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