Кривава ДТП на переході в Харкові: водія нещодавно звільнили під заставу
У Харкові 7 листопада водій на великій швидкості буквально зніс 4 людей на острівку безпеки за межами проїзної частини. У Харківській мерії вже відреагували на жихливу ДТП й розповіли: чоловік нині мав бути в СІЗО через справу про бійку з застосуванням холодної зброї, але вийшов під заставу в 105 тисяч гривень.
Всім постраждалим у цій ДТП нададуть необхідну допомогу. Про це пообіцяв заступник голови Харківської міської ради Ігор Терехов.
Важливо У Харкові водій "зніс" 3 людей на переході: відео, фото
Я дуже сильно попрошу керівництво правоохоронних органів, щоб з особливою ретельністю була перевірена інформація про те, чи не було це гонками по центральному проспекту Харкова,
– заявив заступник міського голови.
За його словами, якщо це таки були автомобільні перегони, які коштували здоров'я 4 людям, то другий учасник кривавих "змагань" теж повинен понести законне покарання.
"Основне. Винуватець трагедії вже потрапляв в поле зору поліції. У цьому році під заставу в 105 тисяч гривень його відпустили за різанину", – повідомив Ігор Терехов.
Він переконаний, що це дуже важливий нюанс, який багато може розповісти правоохоронцям і жителям Харкова про цього любителя швидких погонь.
Упевнений, що суспільна увага до події має бути дуже пильною. У нас вже був випадок, коли марокканець, який збив дівчину на пішохідному переході на вулиці Пушкінській, наступного дня після події вилетів до Стамбулу,
– пригадав місцевий чиновник.
Резюмуючи, він висловив сподівання, що правоохоронці й судді зробили з цього випадку висновки й не дозволять втекти від правосуддя винуватцю аварії.
Детальніше про криваву ДТП:
- Вона трапилася 7 листопада. На розі проспекту Науки й вулиці Космічної водій на швидкості в понад 100 кілометрів за годину зніс 4 людей, що стояли на острівку безпеки.
- Серед постраждалих є 9-річний хлопчик. Нині всі постраждалі госпіталізовані, з ними працюють харківські лікарі. Постраждала жінка 50 років отримала важку черепно-мозкову травму та переломи лівого передпліччя й гомілки.
- Про водія відомо, що він є іноземцем. Втім, громадянином якої країни – інформації немає.
Поділитися новиною