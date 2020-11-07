У Харкові 7 листопада водій на великій швидкості буквально зніс 4 людей на острівку безпеки за межами проїзної частини. У Харківській мерії вже відреагували на жихливу ДТП й розповіли: чоловік нині мав бути в СІЗО через справу про бійку з застосуванням холодної зброї, але вийшов під заставу в 105 тисяч гривень.

Всім постраждалим у цій ДТП нададуть необхідну допомогу. Про це пообіцяв заступник голови Харківської міської ради Ігор Терехов.

Важливо У Харкові водій "зніс" 3 людей на переході: відео, фото

Я дуже сильно попрошу керівництво правоохоронних органів, щоб з особливою ретельністю була перевірена інформація про те, чи не було це гонками по центральному проспекту Харкова,

– заявив заступник міського голови.

За його словами, якщо це таки були автомобільні перегони, які коштували здоров'я 4 людям, то другий учасник кривавих "змагань" теж повинен понести законне покарання.

"Основне. Винуватець трагедії вже потрапляв в поле зору поліції. У цьому році під заставу в 105 тисяч гривень його відпустили за різанину", – повідомив Ігор Терехов.

Він переконаний, що це дуже важливий нюанс, який багато може розповісти правоохоронцям і жителям Харкова про цього любителя швидких погонь.

Упевнений, що суспільна увага до події має бути дуже пильною. У нас вже був випадок, коли марокканець, який збив дівчину на пішохідному переході на вулиці Пушкінській, наступного дня після події вилетів до Стамбулу,

– пригадав місцевий чиновник.

Резюмуючи, він висловив сподівання, що правоохоронці й судді зробили з цього випадку висновки й не дозволять втекти від правосуддя винуватцю аварії.

Детальніше про криваву ДТП: