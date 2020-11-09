Через несприятливі погодні умови зранку 9 листопада на Херсонщині трапилася моторошна ДТП. Водій рейсового автобуса не впорався з кермуванням і перекинувся у кювет.

Серед постраждалих двоє дітей. Про це повідомили у Херсонській обласній державній адміністрації.

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Що відомо про постраждалих

В ОДА зазначили, що на місці ДТП працювали 10 бригад швидкої допомоги. Медики надали допомогу 18 постраждалим, з яких:

15 постраждалих доставлені в лікарні;

42-річна і 50-річна жінки загинули.

Водночас у водія травм немає. Аварія рейсового автобуса сталася поблизу села Антонівка Херсонської області.

Покарання для водія

Попередньо правоохоронці кваліфікують інцидент за статтею Кримінального кодексу про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб. Якщо провину водія доведуть, то йому може загрожувати:

позбавлення волі терміном від 5 до 10 років;

позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.



На Херсонщині перекинувся рейсовий автобус: є загиблі та травмовані / Фото з соцмереж